Tomáš Mudroch z klubu Muay Thai Olomouc (MTO) nastoupil v zápase lehké váhy MMA proti ostravskému Ladislavu Poláškovi.

„Tomáš předvedl svoji velikou kvalitu na zemi a za necelé dvě minuty soupeře porazil na submission. Perfektní sebevědomý výkon, tenhle kluk jde pořád nahoru,“ chválil trenér Tomáš Musil.

BANÍKÁŘSKÉ SRDCE

Pak se sálem rozezněla ostravská „hymna“ od Jaromíra Nohavici. Do klece ve fotbalovém dresu Baníku mířil sebevědomý Martin Prázdný. Ve fightu středí váhy porazil dalšího borce z MTO Matěje Klimeše a olomoučtí fanoušci tentokrát důvod k radosti neměli.

„Matěj měl za soupeře amatérského mistra republiky v MMA a myslím, že ho to v hlavě zastavilo. I když nejel úplně špatně, bylo toho prostě málo – málo pokusů o to jít na zem, málo předních direktů a žádná kolena, která se několikrát nabízela,“ popisoval trenér Musil.

„Soupeř byl tvrdý v postoji, ale nic kromě háků nepředvedl. Přesto to v pohodě stačilo na výhru. Matěj na to ale má, musí to zlomit a vyhrávat.“

SHOWMAN ÚŘADOVAL

Následoval zřejmě nejzábavnější zápas večera (ač velmi krátký), o který se nemohl postarat nikdo jiný než showman z MTO Petr Bartoněk.

Klasická nástupovka Over My Shoulder, pak dominantní výkon proti Janu Turoňovi v zápase MMA do 80 kg. Výhrou v prvním kole na submission utišil hlouček ostravských fans rozvášněných z předchozí výhry.

„Peťa se nenechal rozhodit atmosférou ani sebevědomým soupeřem a ukázal, co umí,“ ocenil trenér Tomáš Musil.

„Za tímhle klukem budu pořád stát,“ usmíval se spokojený kouč. „Peťa se zase kousl, zase trénoval naplno a neustále, zase dokázal dát váhu, zlepšil postoj a hlavně skvěle zapracoval na zemi díky našemu novému trenérovi brazilského jiu-jitsu Petrovi Zapletalovi.“

ZLOBA NA ROZHODČÍ

V zápase thajského boxu se představila v kleci i Marcela Šafranová z MTO, poprvé ve váže 57 kg, proti Kristýně Sobotkové z Pardubic.

„Sehnali jsme velice šikovnou soupeřku. Týden před zápasem jsme to chtěli zrušit, protože Marcela ležela. Přesto chtěla jít do boje, protrápila se při shazování váhy,“ prozradil Tomáš Musil.

Jeho svěřenka předvedla dobrý výkon, ale rozhodčí s doktorem zápas nepochopitelně ukončili 75 sekund před koncem třetího kola.

„Tekla jí krev z nosu. Na amatérské CMTA lize by se tohle nestalo, nos nemá zlomený, jen chytla bombu v malých rukavicích. Tohle nechápu, celou tu Marcelinu dřinu rozhodčí vyhodili oknem, jsem neskutečně naštvaný. A cítil bych to stejně, i kdyby Máca dostávala nakládačku. Každopádně ukázala, jaká je bojovnice a výkony jdou taky nahoru,“ vyprávěl v emocích trenér Tomáš Musil.

ZÁPAS VEČERA? ŠTĚPÁN GUBA

Pořadatelský klub Smash Gym Kickbox Olomouc nasadil jako závěrečný zápas místní kickboxerskou legendu Pavla Hennricha, kterému ovšem Lukrecius Chang příliš nevzdoroval.

Nejlepší zápas večera tak obstaral fenomenální talent z MTO Štěpán Guba. Vybojoval vítězství na body proti polskému soupeři Mateuszi Janikovi z Tarnówa ve váze do 71 kg.

„Takový zápas Olomouc už dlouho v postoji neviděla. Mateusz ve své kariéře reprezentoval Polsko v muay thai, stejně jako Štěpán reprezentoval Česko. Oba jsou tvrďáci. Všechna tři kola šla za Štěpánem, ale byl to opravdu zápas se vším všudy, soupeř byl neuvěřitelně kvalitní, tvrdý a moc mu děkujeme, že ten zápas týden před konáním vzal. Tohle byl opravdu duel velké kvality a evropské úrovně,“ ocenil Tomáš Musil.

„Mám super pocity, jsem tady doma a místa v sále zaplnili fanoušci Muay Thai Olomouc, za což jim moc vděčím,“ prohlásil mladý bojovník z Velkého Týnce Štěpán Guba.

Organizátorům i aktérům galavečera tak spadl kámen ze srdce. Olomouc viděla znovu kvalitní zápasy v oktagonu. „Fanoušci MTO byli opět úžasní. Děkuji celému týmu i všem, kteří nás podporovali,“ uzavřel trenér Tomáš Musil.

Klub Muay Thai Olomouc zve na tréninky! „Kdo má zájem trénovat – myslím trénovat tvrdě, mít těžké soupeře, i když to třeba bude někdy znamenat porážku – posouvat se dopředu a ne jenom zápasit kvůli jedné fotce u pytle a druhé v kleci, tak se stavte k nám do Sokola Olomouc, kde má MTO svůj gym,“ zve trenér Tomáš Musil.