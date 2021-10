Začátek vyšel lépe Východočechům, kteří šli do vedení už ve čtvrté minutě. „Do Pardubic jsme přijeli s tím, že chceme napravit zaváhání v Ostravě (prohra 3:4 – pozn. red.) a navázat na výkony s Brnem a Jihlavou doma. Prvních deset minut na nás však domácí nalezli, presovali. Byli jsme jsme nervózní a trvalo, než jsme začali praktikovat náš fotbal. Po deseti minutách jsme se otřepali, uklidnili jsme hru a drželi balon. Poprvé v sezoně jsme sice prohrávali, dostali jsme laciný gól, ale před poločasem jsme srovnali z přímého kopu,“ popsal olomoucký útočník Tomáš Malenda.

Nerozhodný poločasový výsledek zajistil hostující kapitán Jan Tögel. „Hráči Olomouce nás docela zaskočili, hráli moc dobře, přijeli připravení a v hodně lidech. Kluci se mi líbili, jsou běhaví, mladí, trochu nás hrou překvapili. Určitě jsme si věřili na výhru, ale zápas byl hodně vyrovnaný,“ líčil pardubický zadák Jan Málek.

A hosté vstoupili fantasticky do druhé půle, protože hned minutu po přestávce šli do vedení díky Malendovi, který využil toho, že chvíli předtím domácí neproměnili samostatný nájezd a soupeře vytrestal.

O chvíli později na něj navázal Vojtěch Pazdera a bylo to už o dvě branky. „V půlce jsme si řekli, že chceme pokračovat v naší hře a bylo by dobré odvézt si tři body. Nalezli jsme na Pardubice, ať nehrají. Zásadní moment byl, že jsme se po půlce odrazili na 2:1, za deset minut nás uklidnil gól Vojty Pazdery,“ popsal Malenda.

Dvě minuty před koncem nastalo drama, protože snížil Málek. Minutu po něm však uklidnil Olomouc Pavel Kryl, a Pardubice se zmohly už jen na snížení v nastavení. „Pardubice hrozily a jelikož naše konce bývají špatné, zase jsme dostali dva blbé góly. Domácí se nám přiblížili na krok, málem srovnali, naštěstí jsme vedení udrželi,“ ulevilo se olomouckému hráči.

Pardubice jsou v tabulce východní skupiny páté, Olomouc má o čtyři body víc a je třetí. „Bavili jsme se s klukama v šatně, že letos chceme uhrát slušný výsledek a na jaře se podívat do play-off, kde si zahrajeme s nějakým týmem z Čech. Doufejme, že to vyjde, zatím to máme dobře rozehrané,“ poznamenal Malenda.

Pardubice – Olomouc Mighty Ducks 3:4 (1:1)

Branky a nahrávky: 4. Felkl (Formáček), 58. Málek (Stránský), 60. Krátký (Formáček) – 23. Tögel, 31. Malenda (Kaďorek), 44. Pazdera (Lošťák), 59. Kryl (Lošťák). Rozhodčí: Sýkora – Soukup. Hráno bez karet. Diváci: 20.

Pardubice: Matěj Kouba (Marek Jech) – David Lát, Lukáš Krátký, Jan Málek, Jan Rosůlek (C), Petr Felkl, Daniel Fotul, David Formáček, Josef Stránský, Adam Rambousek, Jakub Rek, Martin Tulach, Vojtěch Kaluža, Lukáš Tichý.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – David Lošťák, Michal Čapek, Ondřej Buček, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Pavel Kryl, Lukáš Kaďorek, Jan Tögel (C), Tomáš Malenda, Lukáš Vychodil.