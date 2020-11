V úvodu středečního utkání se výkon hráček VK UP Olomouc nesl v duchu nevýrazného úterního souboje s Chemikem Police (0:3).

Jenže od poloviny druhé sady získaly volejbalistky hanáckého klubu křídla. Dokonce si vypracovaly dva setboly a vytoužený cíl byl na dosah. Jenže domácí Novara dokázala obě olomoucké šance tvrdými útoky odvrátit a klíčový druhý set získat nakonec v poměru 27:25.

Olomouc se nicméně nevzdala a ve třetí sadě si vypracovala až čtyřbodové vedení.

Poslední vítěz Champions League z Novary však zmobilizoval síly a i druhé vystoupení na turnaji zvládl bez ztráty setu.

„Oproti úterý to byl stoprocentní obrat hlavně v bojovnosti. Holky to nevzdávaly ani ve chvílích, když byly bodově pod soupeřkami. Jsem moc rád, že se po porážce s Polkami dokázaly namotivovat,“ těšilo trenéra Petra Zapletala.

„Samozřejmě velká škoda druhého setu, který jsme mohli získat, což by byl velký úspěch. Je jasné, že trenér Novary šetřil některé hráčky základu, ale i jejich lavička má obrovskou kvalitu,“ uvědomuje si kouč Olomouce.

Ve čtvrtek od 17.30 se Olomouc v závěrečném vystoupení na italském turnaji utká s Kazaní.

„Pokusíme se podobně bojovný a dobrý výkon zopakovat, ale bude to úplně jiný zápas. Rusky mají velmi vysoké hráčky, je nesmírně těžké překonat jejich obranu na síti. Uděláme ale vše pro to, aby se nám to podařilo,“ dodal Zapletal.

VK UP Olomouc - Igor Gorgonzola Novara 0:3 (-17, -25, -20)

Rozhodčí: Wolf (Švýcarsko), Boulangerová (Belgie). Čas: 78 minut. Bez diváků.

Olomouc: Valková, Nová, Stümpelová, Pilepičová, Schlegelová, Madsenová, libero Zilbermanová. Střídala: Kulová.

Novara: Washingtonová, Hancocková, Bosettiová, Chirichellaová, Smarzek-Godeková, Herbotsová, libero Napodanová. Střídaly: Zanetteová, Battistoniová, Populiniová, Daalderopová, Bonifaciová.