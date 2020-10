I když se termín prvního zápasu VK UP Olomouc v Champions League blíží, vedení klubu sáhlo k nečekanému kroku. Z ekonomických důvodů končí česká smečařka Michalíková, americká blokařka Kofieová a srbská nahrávačka Gogičová.

„Dnešní doba není profesionálnímu sportu nakloněna a nevytváří mu dobré podmínky. V podstatě nemáme možnost se adekvátně připravovat, hráčky trénují venku na antuce a ani při případném obnovení soutěží nemůžeme počítat s účastí diváků, televizními přenosy a s tím odpovídajícími příjmy,“ vysvětlil předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek zúžení kádru.

„Víme, že jdeme do velkého rizika, nicméně zkusíme odehrát obě soutěže v základní šestce plus s liberem. Možná to sice ovlivní naše výsledky a výkony, ale nesmíme a nechceme ohrozit existenci vrcholového ženského volejbalu v Olomouci do budoucích let,“ zdůraznil Zemánek.

Bez jedné z klíčových hráček úvodu sezony se bude muset obejít i šternberský Sokol, jenž rozvázal smlouvu s běloruskou blokařkou Katsiarynou Bakowskou a nadále bude stavět především na mladých českých volejbalistkách.