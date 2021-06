„Fyzicky jsme na tom výborně,“ hlásí trenér olomouckého klubu Tomáš „Mamut“ Musil.

Na pražský turnaj vyrazí jedenáct bojovníků a bojovnic. Nejmladší Míša Dostálová má teprve devět let a přihlášená je v kategorii do 30 kilogramů. Nechybí Marcela Šafranová, Míša Hlaváčiková ani Saša Zieglerová. Z juniorů do hlavního města vyrazí Aris Indruch a nováček Jakub Svoboda.

Želízka v ohni ale bude mít Muay Thai Olomouc mezi muži. Marek Tišoň se dokonce hlásí do dvou váhových kategorií – do 91 kilogramů i té vyšší. „Nečekáme, že bude v těchto vahách v pocovidové době hodně soupeřů,“ vysvětlil Tomáš Musil.

Naswetter na Oktagon.tv

Garamszeghy vs. NaswetterZdroj: DFN

Své kvality by měl předvést Domenico Naswetter nejen v Praze ve váze do 75 kilogramů, ale také na velice prestižní akci na Slovensku. Naswetter bude zápasit v rámci Dracula Fight Night 4 v Banské Bystrici.

„Náš ,Anakin’ ihned po finále mistrovství republiky v muaythai zahájí trošku odlišnou přípravu na svůj druhý profesionální zápas pod pravidly K-1,“ uvedl Tomáš Musil.

Naswetter se 10. července utká s mnohem zkušenějším Attilou Garamszeghym. „Pro nás je pořád tento typ boje tím druhým za thajským boxem, ale v dnešní době bereme každou zkušenost v ringu za skvělou příležitost se zviditelnit a posunout svoje kvality zase nahoru,“ vysvětlil Musil.

Celý turnaj DFN 4 bude vysílat populární platforma Oktagon.tv, což dává galavečeru velkou prestiž. „Když vezmou na svou platformu postojový turnaj, tak už to musí být opravdu kvalitní záležitost,“ potvrdil Tomáš Musil.

Ten si závěrem pochvaluje přístup svých bojovníků k tréninku. „Maká se opravdu hodně, s dalším trenérem Josefem Berkou chodí ti, kdo mají čas, ráno v šest hodin běhat, o víkendu jsme měli sprinty do kopce ze Samotišek směr Svatý Kopeček,“ popsal. „Musím pochválit všechny a tu nejlepší partu, která u nás je vždycky a na které si zakládám. Kdo není týmový hráč, nemá u nás místo. Tenhle tým šlape výborně,“ uzavřel Tomáš „Mamut“ Musil.