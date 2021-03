V rozdílných rolích vstoupí v pátek volejbalistky Olomouce a Prostějova do čtvrtfinále play-off. Zatímco vysokoškolačky půjdou díky třetímu místu v základní části do střetnutí s Královým Polem jako favoritky, Prostějov může v hlavním městě proti jednomu z největších favoritů na titul Olympu Praha pouze překvapit.

Olomoucké volejbalistky. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Je to nová soutěž a jede se od nuly. Slabší týmy do toho jdou s tím, že nemají co ztratit a hodně riskují. Ti lepší to musí ustát,“ zdůraznil v úvodu lodivod týmu Univerzity Palackého Petr Zapletal.