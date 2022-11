„Toto derby má vždy velký náboj na tribunách i na hřišti. Hráčky jsme na to upozorňovali, ale přesto se herně dlouho hledaly. Zvlášť to bylo vidět ve druhém setu, kdy jsme až příliš moc chybovali prakticky ve všech činnostech," říkal po zápase olomoucký lodivod Martin Hroch.

Favorizovaný domácí tým vstoupil do utkání zostra a rychle se ujal vícebodového vedení, ze kterého těžil až do konce sady. Nezastavilo ho ani lehké polevení a občasné výpadky. Konečný stav nakonec zněl 25:18 v jeho prospěch.

Také úvod druhé sady vypadal na rychlý trhák Vysokoškolaček. Šternberk ale dokázal využívat chyb domácího celku a podařilo se mu srovnat nejdříve na 13:13 a následně na 17:17, 20:20 i 22:22. Tři poslední klíčové výměny už ale patřily Olomouci, která tak po výsledku 25:22 zvýšila již na 2:0.

„Naštěstí se nám to podařilo v koncovce zlomit, a to zlomilo i soupeře. Třetí set už byl prakticky formalitou. Do dalšího týdne se ale musíme v mnoha ohledech zlepšit a zapracovat na tom, protože nás čekají posílené Šelmy, " pokračoval kouč Olomoučanek.

Ztracená koncovka mladý hostující tým zlomila. Sokol záhy vysoko prohrával a po sérii servisů jeho někdejší opory Körmendyové a stavu 16:4 už bylo prakticky po utkání. Z pohledu předchozích setů možná až příliš krutý výsledek 25:8 udělal tečku za výhrou Olomouce nad Šternberkem v poměru 3:0.

„Bylo to z naší strany hodně podobné jako v minulém domácím utkání s Ostravou. Tehdy jsme také ve druhé sadě sahali po vítězství, jenže jsme v koncovce přestali hrát a tehdy ve čtvrtém a dnes ve třetím setu následoval úplný výbuch. Je to u našeho mladého kádru pořád dokola - nezkušenost, opatrnost a hlavně obava nic nezkazit. Jdeme ale dál," přidal svůj pohled i asistent šternberského trenéra Jana Drešla Miroslav Jehlář.

Když se podíváme na tabulku, Olomoučanky v ní najdeme s dvaadvaceti body na hezkém druhém místě. Naopak Sokolky ze Šternberka mají na svém kontě stále jen pouhý jeden bod a není proto divu, že se nalézají až na samotném dně. Navíc s již pětibodovou ztrátou na předposlední Přerov.

VK UP Olomouc – TJ Sokol Šternberk 3:0 (18, 22, 8)

Rozhodčí: Hladišová, Koutník.

Čas: 76 minut.

Diváci: 300.

Olomouc: Borovcová, Kneiflová, Rajlić, Herdová, Körmendyová, Tinklová. Libero: Kulová. Střídaly: Šepeĺová, Mostsitska. Trenér: Martin Hroch.

Šternberk: Truksová, Denina, Kořínková, N. Látalová, Weidenthalerová, Piantkovska. Libero: Chaloupková. Střídaly: Z. Látalová, Kochetkova. Trenér: Jan Drešl.