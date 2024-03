Ve 26. kole extraligy volejbalistek se v Olomouci opět po týdnu hrálo hanácké derby. Po Přerovu se domácí Šantovce tentokrát postavil poslední tým tabulky - Sokol Šternberk. Vysokoškolačky šly po prvním setu do vedení, Šternberk srovnal na 1:1. Šantovka pak ale získala dvě následující sady a vyhrála 3:1. Sokol tak skončí po dlouhodobé části soutěže na poslední příčce a čeká ho baráž o udržení s vítězem 1. ligy. Olomouc se chystá na play-off.

Volejbal: Prostějov - Olomouc (25.1.2024) | Foto: Jan Steiner

„Se Šternberkem se nám v této sezoně nehrálo v žádném zápase dobře, vždy nás potrápil a dnes ve druhém setu také vystrčil růžky. Bohužel se nám opět zranila Leah, tak jen doufám, že to nebude moc vážné. Jsem rád za výhru i předvedený výkon hráček, které bych tímto rád pochválil,“ hodnotil zápas trenér Olomouce Jan Drešl.

Domácí tým začal na servisu a Šotkovská díky dobré obraně spoluhráček na síti jej poslala do vedení 5:0. Šternberk pak sice začal stahovat, domácí ale agresivním útokem drželi náskok, po smeči a podání Artyshukové vedli 15:9. Při podání kapitánky hostí Weidenthalerové korigoval Sokol na tři body, Artyshuková ale zase dobře zasmečovala a Šantovka šla do závěru s vedením 20:15. V koncovce si pak své vedení pohlídala - 25:20 a 1:0.

Do druhé sady nastoupila za Sokol talentovaná blokařka Úradníková a díky jejím útokům si tentokrát hosté úvod nenechali utéct. Skóre bylo vyrovnané až do stavu 7:7, pak získala tříbodový náskok Šantovka. Za stavu 12:8 si vzal time hostující kouč Miroslav Jehlář. Úradníková snížila na 11:15, stejná hráčka dávala při svém podání už na 13:15 a domácí kouč Drešl prostřídal nahrávačky. Ale ani timeout nepomohl a agilní Úradníková úřadovala dál. Do koncovky šel Sokol dokonce za vedení 20:17. Domácí vrátili na přihrávku Kanaďanku Shevkenekovou a pomohlo to, po esu Artyshukové bylo srovnáno na 20:20. Na podání Sokola ale šla Kořínková a rázem se skóre posunulo na 20:23. Fedchuková sice snižovala na 23:24, jenže Kłodová druhý setbol proměnila a Šternberk vyrovnal po výsledku 23:25 na 1:1.

Třetí část duelu začaly lépe Olomoučanky (5:2), hosté ale otočili na 7:9. V polovině setu (11:12) si po nešťastném došlapu poranila kotník domácí nahrávačka Shevkeneková a zápas nedohrála. Za stavu 16:13 pro vysokoškolačky si bral poradu trenér hostí Jehlář, domácí ale dál drželi tříbodové vedení (19:16). Po dvojbloku Nečasová vedla Šantovka už 21:16, Artyshuková pak zajistila svojí smečí sedm setbolů a útokem Fedchukové byl hned prvním proměněn - 25:17 a 2:1.

Čtvrtá sada začala opět vyrovnaně (4:4, 8:8), až pak šli domácí do vedení 12:11 po parádní výměně, která roztleskala sportovní halu. Šantovka byla silnější na síti, dařilo se tam i střídající nahrávačce Přibylové a rázem z toho bylo olomoucké čtyřbodové vedení. Do závěru šla univerzita s náskokem 20:15, Sokol se dostal zpět do hry po dvou úspěšných ulívkách a servisu Kořínkové (21:20). Olomoucký útok však držela Šotkovská, ke které se přidala Artyshuková a mečbol byl na dosah (23:20). Vybojovala jej skvělou obranou Chaloupková na postu libera a zápas zakončila smeč Artyshukové - 25:22 a 3:1. Olomoucčanky se tak dočkaly výhry po dlouhé sedmizápasové šňůře.

„Gratuluji soupeři k zisku tří bodů, potřebovali se zvednout. My jsme mohli zase přidat alespoň jeden další set. Máme teď hodně změn v postavení a zkoušíme hráčky před baráží, která nás čeká. Nedokážeme se nastartovat, je tam moc chyb, a to se nám vždy vymstí,“ okomentoval utkání i lodivod Sokola Miroslav Jehlář.

V posledním utkání nadstavbové části hraje Olomouc ve čtvrtek 7. března od 17 hodin v Ostravě a Šternberk hostí ve stejný den o dvě hodiny později Prostějov.

Text: Adam Fritscher

VK Šantovka Olomouc UP - TJ Sokol Šternberk 3:1 (20, -23, 17, 22)

Rozhodčí: Činátl, Lenert.

Čas: 110 minut.

Diváci: 150.

Olomouc: Šotkovská, Nečasová, Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková. Libero: Chaloupková. Střídaly: Ryšavá, Přibylová. Trenér: Jan Drešl.

Šternberk: Kłodová, Weidenthalerová, Cohenová, Kurerová, Pluhařová, Kořínková. Libero: Vyjídáková. Střídaly: Úradníková, Látalová. Trenér: Miroslav Jehlář.