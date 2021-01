Valtr se v nepřehledném místě na poslední chvíli vyhl převrácené bugině. Kdyby ne, dva lidé mohli přijít o život. „Naštěstí to dobře dopadlo,“ konstatoval už v klidu po středeční etapě závodník týmu Valtr Racing.

Bezprostředně po příjezdu v bivaku však hodně láteřil. Šlo o veliké štěstí, protože z lehkého vozítka mohl zbýt šrot a z posádky uvnitř…

Podle informací Michala Valtra, Jaroslavova bratra, který působí při pouštním maratonu v Saúdské Arábii v roli manažera týmu, šlo o centimetry a vteřiny. „Ještě nikdy jsem Jardu neviděl takhle rozhozeného. Jednalo se o situaci ohrožující život,“ vyprávěl.

Pilot ze Šternberku měl při měřeném úseku před sebou několik bugin, které nejedou taky rychle jako kamiony. Situaci navíc komplikoval jemný písek, který způsobuje, že posádka jedoucí za ostatními prakticky nic nevidí.

Naštvání na organizátory

„Bráchu jedna bugina dlouho brzdila, používal sentinel, který v kabině zvukově ohlašuje, že rychlejší vozidlo chce předjet. Posádka té buginy ale nereagovala,“ popsal Michal Valtr.

Takové "hlupáky" na Dakaru vidí řidiči velkých strojů neradi. Pilot kamionu Iveco proto musel trochu zvětšit distanc, aby měl aspoň minimální výhled.

To však netušil, co ho nastane, až najede do kaňonu. Řidič buginy tam nezvládl řízení a vozítko překulil na bok. V tom se tam ve zhruba sedmdesátikilometrové rychlosti přiřítil Valtrův kamion. Nalevo byla skála, za níž uskakoval fotograf, který pořizoval snímky z havárie, vpravo ležela převrácená bugina.

„Jarda mi říkal, že auto uviděl v oblacích prachu až dva metry před sebou. Mezi skálou a buginou ale naštěstí zůstal prostor, že se jím dalo projet. Byl to instinktivní manévr. Minuli ji asi o sedmdesát centimetrů… Jarda přijel hodně naštvaný na organizátory, šlo o veliké riziko,“ dodal Michal Valtr.

Před páteční závěrečnou etapou figuruje Valtrův kamion na dvanáctém místě.