„Bylo to náročné hlavně na psychiku, protože se tady soutěžilo opravdu s těmi nejlepšími z celé republiky. Myslel jsem, že my těmi nejlepšími nejsme ani náhodou,“ přiznal Radek Pluháček.

Proč tolik skromnosti? „Zázemí ostatních klubů a velkých týmů je úplně někde jinde. Tréninkově jsou dál. Na elektronických terčích normálně trénují, my trénujeme na klasických papírových,“ vysvětloval Radek Pluháček.

To, že vše skončilo radslavickou střeleckou pohádkou, přisuzoval hlavně skvělé práci trenéra a svojí kolegyni Tereze Motanové.

„Chtěl bych ohromně poděkovat trenéru Tomáši Bartůňkovi, že nás tak psychicky připravil. Hlavně já jsem byl v obrovském stresu. On mě uklidnil a šlo to. Děkuji také parťačce Tereze Motanové, že jsme to tak zvládli a podporovali se,“ řekl Radek Pluháček.

A jak se mu líbila celá olympijská akce? „Je tady super atmosféra, všichni jsme se kamarádili a podporovali se. Je důležité, aby byla sranda a člověk se díky tomu i uklidnil,“ řekl radslavický dorostenecký střelec po největším úspěchu dosavadní kariéry.

Domácí medaile z Žeravic i Kojetína

V Žeravicích se z házenkářské medaile radoval také Olomoucký kraj. Domácí žačky vybojovaly bronz a byly u toho také tři hráčky TJ Cement Hranice Valerie Kubalčíková, Alena Kučerová a Adéla Rumianová. Zlato v Žeravicích získaly dívky z Plzeňského kraje, stříbro bral Jihomoravský kraj.

V Kojetíně se ve volejbale utkala kategorie žáků. A domácí to dotáhli až do finále, kde nestačili na silný Jihočeský kraj. Z plážového triumfu se na koupališti v Kojetíně radovali chlapci z Libereckého a dívky z Jihomoravského kraje. Natálie Štolfová a Marie Westphálová urvaly pro Olomoucký kraj bronz.

Domácí sportovci nakonec získali v hodnocení jednotlivých výprav 375 bodů za 31 zlatých, 17 stříbrných a 13 bronzových medailí, což stačilo na čtvrté místo v konkurenci dalších třinácti krajů.

Nejúspěšnější byla výprava Jihomoravského kraje následovaná Prahou a Středočeským krajem.

FOTO: Olympiáda dětí a mládeže skončila. Jak si vedl Olomoucký kraj?