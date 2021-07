Letos Malý fotbal Olomouc slaví padesáté výročí svého založení a slavnostní akt se uskutečnil při Českém národním poháru, který i z tohoto důvodu Haná hostila.

„Myslím, že je úžasné jubileum, že má Malý fotbal Olomouc tolik roků. Samozřejmě jsme pozvali pány, kteří se zasloužili o jeho vznik a podíleli se na rozmachu i rozvoji malého fotbalu, který je v Olomouci stále strašně populární,“ povídá současný předseda olomouckého svazu Zdeněk Táborský.

Muži, kteří stáli ze vznikem tamního malého fotbalu, se sešli při oslavě v olomouckém areálu Řepčín a zasáhli také do exhibice starých gard. Současný předseda za všechny zmínil Tomáše Bubeníka, Rostislava Sotoláře, Josefa Jiříčka nebo Miroslav Rédla.

„Hlavní jméno je Vojtěch Nehera, který od počátku hrál a hlavně jedenatřicet let šéfoval Malému fotbalu Olomouc, minulý víkend byl při té příležitosti jmenován čestným předsedou svazu. V roce 2018 byl také na galavečeru uveden do Síně slávy Asociace malého fotbalu České republiky,“ podotkl Táborský.

Oslavu při Českém národním poháru si pamětníci užili. „Všichni zakladatelé, které jsme pozvali, byli nadšení, děkovali, že jsme něco takového udělali a vzpomněli si na ně, chodily zprávy i po skončení. Některým je kolem sedmdesáti nebo dokonce osmdesáti let a v tom věku vyběhli na hřiště, klobouk dolů před nimi. Byl dobrý nápad oslavu výročí skloubit s Českým národním pohárem, byť jsem se toho trochu bál, tak se vše povedlo. Doufám, že se zase brzy potkáme,“ radoval se Táborský.

První soutěžní ročník olomouckého malého fotbalu se hrál v roce 1971. „Tehdy ještě turnajovým způsobem, stejně jako následující. Od roku 1973 už se osm nebo deset týmů utkalo dvoukolově,“ popsal předseda. Na čele historické tabulky podle bodů je tým Real HDO.

Aktuálně hraje pod hlavičkou Malého fotbalu Olomouc 112 týmů rozdělených do čtyř lig po osmi skupinách. „Kolem třicátého až pětatřicátého ročníku jsme měli 210 mančaftů, což je kolem tří a půl tisíce hráčů. Teď ubývají všude, v posledních letech se stále držíme kolem dvou tisíc členů,“ doplnil.

Jako hráč zažil Táborský polovinu ročníků a může porovnávat, jak se za necelé tři dekády jeho sport změnil. „Rozdělil bych to na dvě části, soutěže přímo v Olomouci a mimo ni. V Olomouci je sice malý fotbal prestižnější, ale už to není jako dřív, mančafty se sejdou, zahrají zápas a odcházejí. Mimo Olomouc jakž takž zůstává, že se sejde celá vesnice, mančaft posedí na pivě. Jasný rozdíl za tu dobu je samozřejmě v terénech, podmínkách, které jsou na mnohem vyšších úrovních. Dřív se hrávalo na škváře, po dešti jsme museli přijít tři hodiny dopředu, abychom vykopali na škváře strouhy, jinak jsme nemohli hrát, ale nechtěli jsme odkládat zápasy. Po utkání jsme se vykoupali v řece. Dnes je na spoustě hřišť umělá tráva, hráči ani nevědí, co je škvára,“ usmál se.

Změny v pravidlech?

Malý fotbal v Olomouci má specifikum v tom, že omezuje účast hráčů registrovaných ve velkém fotbale, nastoupit může pouze jeden a k němu dva registrovaní nad čtyřicet let.

„Asi díky tomu máme ustálený počet hráčů, i když nás často přesvědčují, že se obíráme o spoustu dalších. Vojta Nehera to takhle vybudoval a celou dobu držel, proto máme hodně kluků z vesnic, kteří si fakt jdou zahrát pro radost, posedět u piva po zápase, mají derby mezi vesnicemi. Z toho pohledu je to úžasné,“ poznamenal Táborský.

Jenže olomoucké pravidlo patrně dozná změny. „Přemýšlíme, že uděláme ústupek. Měli jsme schůzku s vedením Okresního fotbalového svazu Olomouc, kterému utíkají hráči s tím, že je pro ně lepší si zahrát malý fotbal a končí s registrací ve velkém. Nechceme jít cestou, aby v okrese ubývaly mančafty, spíš necháme možnost si zahrát obojí. Teď chceme valné hromadě předložit návrh, abychom zrušili omezení u hráčů nad čtyřicet let a možná vpustíme dalšího registrovaného hráče do týmu. Uvažujeme nad tím od příští sezony,“ doplnil předseda.

Po oslavě padesátého výročí založení hledí Malý fotbal Olomouc především k mládeži. „Chceme se věnovat víc mládežnickým kategoriím, udělat pro ně nějaké soutěže, ještě nevím, zda sezonní nebo turnajové s finálovým vyvrcholením. Každopádně na tom pracujeme,“ přiblížil Táborský.