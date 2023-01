„Celkově příprava byla náročná. Až zásluhou Milana Zapletala, který nám zajistil možnost trénovat v tělocvičně Sigmy, máme odpovídající zázemí,“ podotkl kouč, který se boxerům věnuje s kolegou Jozefem Mäsiarem.

Tótová v kategorii do 54 kg zdolala ve finále Michaelu Kerlehovou z Jablonce, vicemistryni Evropy v K1. Olomoucká boxerka si v prvních dvou kolech udělala rozhodující bodový náskok a mohla slavit svůj první titul v kategorii žen.

„Byl to těžký zápas, dalo mi to celkem zabrat. V kategorii žen začínám. Finále bylo vydřené, vyhrála jsem těsně,“ řekl Tótová. který se po celý zápas potýkala s mírnou nepřízní rozhodčích. „Trošku mi chyběla fyzička, nemoc se projevila. Pak bylo to poslední kolo těžké, výpadek z tréninku byl znát. Z rozhodčího jsem byla nervózní, chvílemi i zavazel v pohybu,“ podotkla.

Ve váze do 66 kg pak Denisa Raški ztratila v semifinále zápas proti Tojnarové z Pardubic vlastní technicko-taktickou chybou. „Soupeřka je zkušená, má za sebou asi padesát zápasů. Byla to ale moje chyba, prohrála jsem si to sama. Ve třetím kole jsem dostal úder a slezla mi helma na oči. Nic jsem neviděla a potřebovala upravit helmu. Ale místo toho, abych si klekla a rozhodčí na chvíli zastavil zápas, tak jsem zvedla ruku. A to vás začnou automaticky počítat,“ řekla Raški.

„Bohužel, chybami se člověk učí, příště to neudělám,“ podotkla. „To jsou všechno zkušenosti. Holky navíc mají málo zápasů, protože jich u nás není moc. Takže musejí jezdit do zahraničí, aby zkušenosti mohly získávat. Holky to nemají jednoduché,“ doplnil ji trenér Tót.

V Praze startovaly Tótová a Raški pod hlavičkou Poruby, ale ji brzy by vše mohlo být jinak. Připravují se totiž v tělocvičně Sigmy Olomouc a není vyloučeno, že ještě letos by Sigma mohla mít oddíl boxu.

„Podmínky zde máme na úrovni. Doufám, že nám to vydrží. Claudii i Denisu čekají mezinárodní turnaje a mistrovství. Nebude to úplně lehké,“ řekl Stanislav Tót.

„Boxerům jsme umožnili trénovat v naší tělocvičně. Ta už má nevyhovující povrch na fotbal, takže ji využíváme pro kondiční přípravu pro fotbalisty. Se Standou jsme se domluvili, trénují zde. Během letošního roku by se mohl stát box součástí Sigmy, ale to musí schválit valná hromada,“ řekl na závěr Milan Zapletal z SK Sigma.