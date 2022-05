Obrazem: Hory svalů versus hory železa. Takový byl Strongman Olomouc 2022

/Fotogalerie/ V areálu olomoucké Korunní pevnůstky se v sobotu 28. května uskutečnila akce nazvaná Strongman Olomouc 2022. A bylo se určitě na co dívat. Borci ze Strongman týmu Morava si to tam totiž rozdali v disciplínách, ze kterých obyčejné smrtelníky rozbolí ruce už jen z představy, že by se o něco podobného měli někdy v životě pokusit.

Strongman Olomouc 2022 | Foto: Deník/David Kubatík