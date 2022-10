V tom druhém ukázala, jak se bojuje před domácími fanoušky. Ne jednou se z hlediště ozývaly povzbuzující pokřiky: Petra! Petra! Hlavně poslední gamy druhého setu přinesly strhující výměny, které se dají nazvat přestřelkami a příliš to nevypadalo, že by měl být povrch pomalý, jak Petra Kvitová zmiňovala.

„Je těžké tady zahrát vítězný úder, takže mě to tlačilo víc na síť. Ale s Paulou není žádný povrch pomalý,“ usmála se Kvitová.

Čtvrtá hráčka světa v závěru odvrátila sedm mečbolů a po některých výměnách se obě hráčky opíraly o rakety, Španělka šla jednou dokonce do kolen. To značilo, jak náročné utkání bylo. Nakonec Kvitová zakončila duel bodem ze servisu a vyhrála druhou sadu 6:4. V hale mohla propuknout radost.

Muchová po výhře: Podklouznutí? Usmála jsem se. Taktika soupeřky mě nerozhodila

„Slyšeli jste fanoušky. To. je něco skvělého, pecka. Hrozně si toho vážím. Mám pocit, že jsem pořád nemocná a tenhle zápřah mi příliš nepřidá. Jsem ráda, že mám teď den volna. S Paulou to bylo těžké, což jsem věděla. Ukazovala to celý zápas, bylo náročné ji brejknout, moc nekazila a výborně se hýbala,“ chválila Petra Kvitová.

Ještě před ní díky skreči Tomljanovičové postoupila také světová jednička Iga Swiateková, kterou přijelo podpořit spoustu polských fanoušků, kteří ji hnali kupředu.

Své duely zvládly i další Češky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Naopak pouť čtyřhrou ukončily Linda Nosková a Lucie Hradecká, pro níž to byl poslední zápas v kariéře před českým publikem. Následně se rozloučila na centr kurtu při ceremoniálu.