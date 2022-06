Dobrou zprávou bylo, že dříve či později do cíle nakonec doběhli téměř všichni účastníci a ještě lepší, že nikdo v horkém počasí neutrpěl žádnou zdravotní újmu. Všichni doběhnuvší dostali medaili za účast a tři nejlepší z každé kategorie také klasické zlato, stříbro a bronz.

„Bylo teplo, ale běželo se docela fajn. Já měl ještě v nohách půlmaraton, který jsem zaběhl za hodinu čtyřicet, ale i tak se to dalo. Vesměs jsem s výkonem spokojen. Na to, že běhám pořádně dva roky, je to super," okomentoval své vítězství v devítikilometrové královské kategorii borec jménem Petr Ptáček.

„Nyní se více věnuji jízdě na kole a sem tam běhám noční závody, takzvané nightruny. Ale plánuji běžet třeba Podlesáckou desítku," dodal.

„Běželo se mi výborně. Bylo ale fakt velké vedro. Byla jsem tady už podruhé a ta atmosféra se mi skutečně líbí. Je tady skvělá organizace. Dříve jsem hrála házenou, takže jsem běhala spíš po hřišti. S běháním jako takovým jsem ale začala zhruba před dvěma lety. V nejbližší době plánuji závod Runtour tady v Olomouci a dál zatím nic. Nedělám si nějaké dlouhodobé plány," řekla ženská vítězka na téže vzdálenosti Milada Stuchlíková.

Kompletní výsledky budou dodány později.