Úvod zápasu nebyl pro Hanáky z nejpovedenějších. V rozmezí sedmé a desáté minuty využili postavení brankáře Radka Janečky jak David Šebesta, tak i brankář Aleš Parobek a dvěma góly přes celé hřiště poslali svůj tým do dvoubrankového vedení. „Jelikož často hraji hodně vysoko, tak se mi to bohužel někdy stává. Věděl jsem ale, že hrajeme hodně dobře, a tak jsem stále věřil v to, že tu sílu k obratu mít budeme,“ říkal po zápase strážce olomoucké branky.

To ale nebylo ze strany hostů vše. Zatímco domácí Hanáci nastřelovali buď gólmana, nebo brankovou konstrukci, oni navyšovali své vedení. Ve dvanácté minutě se trefil Tomáš Janulík a dvě minuty před půlí Roman Weigl.

Domácí hráče to ale nezlomilo. A ven z krize jim nepomohl nikdo jiný než absolutně nejlepší střelec soutěže Jan Šipka. Ten se trefil dvakrát během půlminuty a stanovil tak poločasové skóre na přijatelných 2:4.

Do druhé půle pak Vysokoškoláci vlétli jako velká voda. Již po devíti sekundách snížil na rozdíl jediného gólu kapitán David Lošťák a za necelé čtyři minuty vyrovnal Jan Šipka, který tak zkompletoval hattrick. Začínalo se tedy znovu od nuly.

„Nechytli jsme sice začátek, ale stále jsme měli strašně moc šancí. Měli jsme i smůlu, protože jsme nastřelili velké množství tyček a břeven. I přes to všechno jsme ale věřili tomu, že je to jen otázka času, kdy to načneme první trefou a pak už to tam začne padat. To se naštěstí i potvrdilo. Dali jsme dva rychlé góly, pak nám to sice narušila pauza, ale po ní jsme se chytli zase a začalo nám to tam i padat. Předvedli jsme skvělý kolektivní výkon,“ zářil po zápase štěstím střelec, který už v tomto ročníku nasázel 39 branek a v tabulce střelců vede před svým spoluhráčem Davidem Lošťákem o celých šestnáct zásahů.

Šipka pak napnul hodonínskou síť ještě dvakrát. A jelikož se k němu přidali i David Lošťák s Petrem Brázdilem, ukazovala světelná tabule na konci 37. minuty už velice jednoznačné skóre 8:4. Pak sice snížil po svém průniku obranou David Beneš, poslední slovo ale měli znovu domácí.

A o to se symbolicky postaral gólman Radek Janečka, který si výkopem přes celé hřiště spravil chuť po nepovedeném začátku.

„Bylo to takové malé zadostiučinění,“ smál se. „Byl jsem samozřejmě rád, že mi to tam padlo. Byla to už ale spíš taková kosmetická úprava,“ dodal.

Postup, mládež i zahraniční partner! Futsal v Olomouci má velké plány

Tilkeridis: Naším cílem je 1. liga

Po výhře 9:5 nad Hodonínem je situace následující. Olomouc vede v tabulce nad druhým Vysokým Mýtem o sedm bodů a do konce zbývají pouhé tři zápasy, které již všechny odehraje na horkých půdách svých soupeřů. K jistotě postupu tak nyní stačí jedno jediné vítězství. „Půjdeme do každého zápasu s tím, že ho musíme vyhrát. Určitě nebudeme nějak kalkulovat, že nám stačí zvítězit pouze v jednom z nich. My chceme vyhrávat stále, takže určitě nic nepodceníme,“ ujišťuje fanoušky Jan Šipka.

„Náš cíl je jasný. Chceme postoupit výš. Všechny ostatní okolnosti týkající se financování a podobných věcí jsou nyní v řešení. Děláme ale všechno pro to, abychom tu první ligu nakonec opravdu hráli,“ doplnil ho ještě na závěr hráč a předseda klubu v jedné osobě Nikolas Tilkeridis.

SK UP Olomouc – FC Tango Hodonín 9:5 (2:4)

Branky: 19., 19., 24., 36., 37. Šipka J., 21. a 26. Lošťák, 29. Brázdil, 39. Janečka R. – 7. Šebesta, 10. Parobek, 12. Janulík, 18. Weigl, 38 Beneš. Rozhodčí: Markovský, Čuba. ŽK: M. Janečka (OLO).

Olomouc: Janečka R. – Janečka M, Zapletal, Tilkeridis, Lapčík, Brázdil, Minx, Lošťák, Šipka J. Trenér: Martin Janečka (hrající).

Hodonín: Parobek – Sopůšek, Janulik, Weigl, Beneš, Šebesta, Hoch, Hromek, Nedvědík. Trenér: Jiří Štěrba.