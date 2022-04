„Náš závod je ale určen nejen jim. Svou délkou a nižší úrovní obtížnosti oslovuje vedle výkonnostních běžců také začátečníky, kteří si chtějí odbýt svou závodní premiéru třeba v rámci přípravy na některý z větších soutěžních běhů. Výhodou je i fakt, že se část naší trati kryje s trasou velmi populárního Mattoni 1/2Maratonu Olomouc, jehož červnový start se kvapem blíží a na nějž se mnozí běžci už v těchto týdnech intenzivně připravují. Začínající vytrvalci navíc mají příležitost seznámit se během závodu se svými zkušenějšími kolegy, kteří je rádi zasvětí do tajů závodního běhání na dlouhých tratích," láká zájemce na start ředitel mítinku Adam Fritscher z pořádající Ligy stovkařů Olomouc.

Trať Běhu Výstavištěm Flora Olomouc zavede závodníky ve třech okruzích do takřka všech zákoutí čarovných Smetanových sadů a je převážně rovinatá. Zpestřením je překonávání pěší lávky nad Rudolfovou alejí. Pro méně zdatné a začínající atlety (kategorie příchozí) je připraven jeden okruh o délce 3,6 kilometru.

Olomoucký půlmaraton: odstoupení favorita, překvapený vítěz, skvělá Kamínková

Startovné v hlavním závodě činí 100 korun pro předem přihlášené a 120 na místě; příchozí zaplatí 40 korun. Za ně obdrží všichni účastníci kromě sportovního zážitku ještě čaj v cíli a možnost vyhrát v malé běžecké tombole po vyhlášení výsledků pěkné dárky; pro ty nejlepší v jednotlivých kategoriích včetně příchozích jsou připraveny drobné finanční a věcné ceny a medaile. Vyhlášení se odehraje právě v příjemném prostředí Café Restaurantu Fontána ve Smetanových sadech.

„Stejně jako v předchozích letech bude závod změřen špičkovou čipovou technologií Mylaps, kterou náš klub provozuje. Znamená to, že výsledky budou kompletně hotové prakticky s doběhnutím posledního závodníka do cíle a ihned tak může dojít i k vyhlášení těch nejlepších. Co zůstává stejné, je prodloužení dlouholeté trasy hlavního závodu o 400 metrů na rovných deset kilometrů. Tři přeběhy lávky nad parkem sice nezajišťují úplně tu nejrychlejší trať, přesto by při dobrém počasí mohly padat i osobní rekordy zúčastněných borců na desetikilometrové distanci,“ zmiňuje Fritscher.

Legenda Rohálovské desítky: Příští rok do Prusinovic určitě přijedu

Běh Výstavištěm Flora Olomouc v posledních letech pravidelně přilákal na start více než stovku atletů různých výkonnostních úrovní a všech věkových kategorií. Od roku 2011 se závod koná jako memoriál dlouholetého člena olomoucké Ligy stovkařů a běžeckého kamaráda Jaroslava Dobrého. Letošní ročník se koná po dvou letech pauzy, kterou si vynutila koronavirová epidemie a vládní omezení nedovolující konání hromadných akcí, byť na čerstvém vzduchu.

„Jsme rádi, že se toto smutné období snad už chýlí ke konci a že se snad znovu nastartuje také rozmach kondičního a závodního běhání, který covidová doba bohužel citelně přibrzdila,“ přeje si Adam Fritscher.

Propozice, online přihlášku a posléze i výsledky ze závodu naleznou zájemci na stránkách www.liga100.cz.