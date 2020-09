„Jelo se nám skvěle. Hlídková jízda byla neuvěřitelná, v cíli se mi nechtělo končit, přála jsem si pokračovat pořád dál,” popisovala Tereza jednoznačně nejrychlejší jízdu mezi singlířkami.

Kromě týmového úspěchu se mladé člence SK UP Olomouc dařilo i v závodě jednotlivkyň. Kneblová dojela v kvalifikaci třetí, v semifinálové jízdě se dokonce ještě vylepšila a do finálové jízdy šla jako druhá nejlepší. Také finálová byla dlouho bezchybná, pak ale přišla chyba a Tereza přišla o medaili, přesto mladá kanoistka nezoufala, naopak měla obrovskou radost z šestého místa mezi nejlepšími singlkanoistkami Evropy.

„Pro mě bylo už finále jako malé vítězství, v to jsem vůbec nedoufala a nad chybou ve finále jsem rozhodně nesmutnila. Byla bomba jet hnaná dopředu tolika fanoušky, prostě jsem to odpálila na maximum a skoro si nepamatuji co se na trati děli," hodnotí Tereza Kneblová svojí jízdu, v níž se chybou na sedmnácté brance připravila o ještě lepší umístění.

Chaloupka dojel pro bronz

Olomoučtí vodní slalomáři mají obrovskou radost i z výkonů Václava Chaloupky. Rodák z Velké Bystřice už sice studuje a jezdí v Praze, jeho kořeny a první velké úspěchy jsou spjaty s Olomoucí. Václav si stejně jako Tereza letos poprvé vyjel český seniorský dres a na premiérové velké akci mezi dospělými si bývalý mistr světa do třiadvaceti let vedl skvěle.

Chaloupka hravě prošel přes kvalifikaci a semifinále až do finálové jízdy. V posledním vystoupení na evropském šampionátu nechyboval a výsledkem byl bronz. „Je to neuvěřitelný. Hrozně jsem si tu premiéru mezi seniory užil a medaile je jako sen. Jsem hrozně rád, že jsem to zvládl, i když tlak jsem určitě cítil. Medaile mezi dospělými je skvělá, tahle jsem vůbec nečekal," radoval se Chaloupka po dojetí finálové jízdy.

Závodní sezona však pro Terezu Kneblovou nekončí. Již příští víkend jede na mistrovství Evropy juniorů ve vodním slalomu do Krakova, dále ji čeká světový pohár ve Slovinsku a začátkem listopadu ME ve sjezdu v Solkanu. „Vůbec nemám pocit, že je toho ještě moc, všude se moc těším a doufám, že vše proběhne,” dodává úspěšná olomoucká kanoistka.

Autor: David Knebel