Nový trenér mě může posunout ještě dál, očekává Muchová

Triumfem v tradiční anketě se zařadila se do skupiny tenisových hvězd, kterými jsou Jiří Novák, Tomáš Berdych, Petra Kvitová a Lucie Šafářová. Co jméno dřívějšího vítěze, to velký tenisový pojem. Ve čtvrtek si pro ocenění nejlepšího sportovce Olomouckého kraje přišla Karolína Muchová, která zatím úspěšně kráčí ve stopách svých předchůdců.

Karolína Muchová | Foto: Deník/Jan Pořízek

Olomoucká rodačka byla za své výkony v minulém roce oceněna hned dvojnásobně – ovládla anketu o nejlepšího sportovce Olomoucka i celého kraje. „Jsem za to ráda, obou cen si vážím. Byl to pro mě suprový rok a doufám, že na něj teď naváži,“ prohlásila po slavnostním vyhlášení v Přerově. Třiadvacetiletá hráčka má za sebou přelomovou sezonu. Z druhé světové stovky se dokázala vypracovat na 21. místo žebříčku WTA. Na Sportovci kraje zářili Muchová, Bank i Xindl X. Podívejte se Přečíst článek › „Hezkých momentů bylo víc. Jsem ráda za Wimbledon, kde byla super atmosféra a čtvrtfinále na grandslamu je pro mě zatím nejvíc. Vyhraný turnaj v Soulu pro mě taky znamenal hodně,“ zavzpomínala Muchová na své tažení slavným travnatým grandslamem i premiérový titul z hlavního okruhu. „Doufám, že letošní rok bude ještě lepší,“ neskrývala optimismus. Jenže úvodní část sezony se zatím nenese ve vítězném duchu. Na Australian Open tenistka z Hané vypadla ve druhém kole, v Dubaji a v Dauhá si ze třech zápasů připsala jediné vítězství. „V zimě jsem měla maličké zranění a nebyla jsem ideálně připravená na turnaje, které jsem zatím odehrála. Ale já mám začátky pomalé úplně ve všem, takže se to rozbíhá a myslím, že to bude dobré,“ prozradila Muchová. PŘÍCHOD TRENÉRA NA OBZORU Nový impuls má přinést i nedávné rozhodnutí o ukončení spolupráce s koučem Emilem Miškem. „Už jsem ten krok chtěla udělat nějakou dobu, ale teď jsem teprve cítila, že to byl ten pravý moment,“ řekla Muchová. Právě se slovenským trenérem zvládla nejtěžší posun v kariéře. „Pomohl mi se dostat na ty příčky, se se nacházím. Jsem mu nesmírně vděčná,“ poděkovala kouči. Jeho nástupce má hráčce pomoci k dalšímu zlepšení. Mora si zkusila drsný armádní výcvik. Teď vojákům poděkuje dresy i ceremoniálem Přečíst článek › „Je to člověk, o kterém si myslím, že mě může posunout ještě dál. V příštích týdnech určitě oznámím jméno nového trenéra,“ zůstala zatím tajemná. Muchovou nyní čeká přesun do Kalifornie a premiérová účast na velkém turnaji v Indian Wells. Následovat bude Miami, kde v loňské sezoně postoupila do druhého kola a po boji vypadla s Němkou Angeliqe Kerberovou. Nyní si může v Americe zajistit premiérový postup do elitní dvacítky světového žebříčku. „Posun o každé místo bude těžký, všechny holky se zlepšují. Ale doufám, že i já se k tomu dostanu. Určitě je hodně prostoru, kam se ještě posunout a zlepšit,“ nepochybuje Karolína Muchová o svých možnostech.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu