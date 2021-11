Kromě poslední příčky táhnou Hanáci nepříznivou sérii jedenácti proher v řadě. „Klub se nenachází v ideální situaci, proto jsem nabídku zvažoval, mluvil se známými a ptal se, co se v něm děje. Věděl jsem, že je tady zdravé zázemí a chuť hru změnit a začít vyhrávat. Proto jsem do toho šel. Už nějaký čas jsem si přál prosadit se v české lize,“ popisoval Čurovič.

Přestože je celek na dně tabulky, tak Čurovič věří, že hráči v něm nejsou špatní. „Český základ sestavy je velmi dobrý a budou jej tvořit nadále. Umí na hřišti dělat věci, které jsou důležité z pohledu mé filozofie,“ přiblížil.

Samozřejmě ale bude chtít tým posílit. „Uvidíme, koho přivedeme z legionářů. Mám svoji představu. Sledoval jsem zpětně některé zápasy Olomoucka, ale chci hráče vidět na živo. Potom padne rozhodnutí. Každopádně nepřijde nějaký mladý Američan nebo Balkánec, který se chce ukazovat a dělat vlastní body. Půjde o profíka, který týmu hned pomůže a bude ho dělat lepší,“ potvrdil.

A jak by se podle představ Čurovičem mělo Olomoucko v následujících duelech prezentovat? „Říkám tomu kontrolovaná svoboda. Rychlý basketbal dopředu s připravenými střelami a na druhé straně vyžaduji dobrou obranu, což je základ,“ nastínil nový kouč.

Je si ale vědom, že to nebude hned. „Nevěřím, že zpočátku budeme hrát nějaký super pěkný basketbal. Nejdříve se musíme dostat do herní pohody a na to je potřeba čas. Kluci si musí být vědomi, že zápasy vyhrává obrana. Tady trošku chyběla disciplína na obou polovinách. Věřím, že to dáme rychle do pořádku,“ uzavřel Čurovič.