V loňské sezoně, při své prvoligové premiéře, se futsalisté klubu SKUP Futsal Olomouc až do posledního kola bili o účast v play-off. Ta jim nakonec i vinou obrovského počtu absencí v posledním kole unikla doslova mezi prsty. Nyní už ale klepe na dveře sezona nová a v ní se pro partu okolo hrajícího kouče Janečky otevírají nové výzvy. A ty jednoznačně nejsou vůbec malé.

Futsalisté Olomouce. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Stihli jsme už udělat nějaké změny v kádru. Jelikož se nám kvůli utržené achilovce dlouhodobě zranil brankář Radek Janečka, museli jsme začít hledat náhradu. A tu jsme našli. Na roční hostování k nám přichází dvojka z Chrudimi Daniel Javorski. Dále jsme s Jeseníkem vyměnili Patrika Kmínka za Filipa Kmínka," popisuje aktuální dění v klubu jeho předseda a zároveň i jedna z opor na hřišti Nikolas Tilkeridis.

„Z juniorů se k nám pak ještě přesunuli dva hráči. Jedná se o Dominika Němečka z Nových Sadů a Viléma Václavíka, který hraje MSFL za Zlínsko. Pozitivní pak je, že nakonec nikdo neodešel," dodal.

Příprava začne brzy

Do nové sezony vstoupí svěřenci hrajícího trenéra Martina Janečky už v pátek 1. září, když ve své velkobystřické hale přivítají pátý tým loňské základní části, který pak ve čtvrtfinále nestačil na Spartu - Helas Brno. Není proto divu, že už nyní pomalu začínají s přípravou.

„Začneme tento týden nějakým menším tréninkem, hlavní část však přijde na řadu až v tom příštím. Pod kondičákem Patrikem Kmínkem absolvujeme testy a pak kromě klasických tréninků dvakrát až třikrát týdně odehrajeme i jedno přípravné utkání proti některému ze slovenských celků. Jako generálka nám pak poslouží pohár s Jeseníkem," líčí tento 25letý borec a dodává: „Fyzičku nám jako vždy obstaraly tréninky velkého fotbalu. Díky tomu mohu tvrdit, že po fyzické stránce jsme na tom možná nejlépe v celé lize."

Sparta bude chybět

Příští ročník 1. Futsal ligy, který bude pro olomoucký univerzitní klub druhým mezi českou elitou, zasáhla už před několika měsíci poměrně nečekaná zpráva. Jednomu z každoročních favoritů - pražské Spartě - nebyla udělena licence a nebude se tak moci zúčastnit. Na vině jsou účetní záležitosti, mimo jiné i včasné nepředložení přehledu o hospodaření. Na start soutěže se tak postaví pouze lichý počet jedenácti týmů.

„Osobně to vnímám jako obrovskou škodu, protože to byl velice kvalitní soupeř a zároveň i velké lákadlo pro fanoušky. Zároveň nám to ale zvyšuje šance na postup do play-off, které nám naposled uteklo až v posledním kole. Nyní už ale i bez ohledu na ostatní se jednoznačně chceme dostat co nejvýše," konstatuje Tilkeridis.

Semifinále by bylo krásné

A u tohoto prohlášení o play-off to, zdá se, nezůstane. „Cítím, že se náš futsal dostává stále více do povědomí. Je to i tím, že se naší domácí základnou stala definitivně Velká Bystřice, kde máme veškerý komfort a daří se nám i propojovat s tamním fotbalovým klubem, jelikož za naše juniorské kluby budou nastupovat i jejich mladší hráči," popisuje hráč, který sám v rámci velkého fotbalu nastupoval za třetiligové Hranice a nyní kope divizi F za svůj rodný Krnov.

A jak už bylo řečeno výše, olomoučtí futsalisté jsou připraveni posunot se z loňského devátého místa mnohem výše a v nových dresech od nového sponzora velice razantně promluvit do bojů v play-off. „Kdyby se podařilo uhrát semifinále, bylo by to krásné. Loni jsme se sice stali překvapením soutěže, letos ale chceme ještě mnohem výš. Opravdu věřím, že na to máme," uzavřel Nikolas Tilkeridis.

Zdroj: Deník/David Kubatík