Teprve 17letá přerovská hráčka po úspěšné kvalifikaci byla kousek od naprosto senzačního skalpu nedávné vítězky US Open, Britky Emmy Raducanové. Možná stačilo za stavu 1:0 na sety udržet brejk a jít do vedení 5:3, kdo ví. Světová dvanáctka nakonec zvítězila 6:7, 7:5 a 6:1.

„Byl to urputný boj. Linda hrála neuvěřitelně a odehrála skvělé utkání,“ chválila soupeřku o dva roky starší Raducanová.

Jestli se rodačce z Bystřičky na Vsetínsku v jinak krásném utkání něco nepovedlo, byly to jeho úvod a závěr. V prvních dvou gemech možná sehrála svou roli nervozita, už zde ale byly k vidění světlé momenty české vycházející hvězdičky z bekhendu – nechytatelné returny nebo dokonalé stopbaly.

Druhý z nich jako by nastartoval obrat. Nosková po něm ve třetím gemu otočila z 0:40, své druhé podání udržela, poté soupeřku brejkla, srovnala na 2:2.

Déšť jako by poté Noskovou probudil k ještě lepšímu výkonu. Vítězka loňské juniorské dvouhry zvítězila v 7:4 v tiebreaku.

Ani ve druhé sadě to rozhodně nevypadalo, že na kurtu je sedmnáctiletá grandslamová debutantka. Nosková bez emocí posílala přes síť světové údery a za stavu 4:3 šla na podání. To ale ztratila a zkušenější soupeřka získala druhou sadu v poměru 7:5. To už sledovaly duel zaplněné tribuny kurtu Simonne-Mathieu, které si Češka postupně získala na svou stranu.

Rozhodl třetí set, ve kterém mladičké tenistce přeci jen nejspíš docházely fyzické nebo psychické síly. Raducanová prolomila servis soupeřky ve čtvrté a pak i v šesté sadě. Zápas pak dopodávala.

Nosková každopádně v Paříži opět zanechala skvělý dojem. Svěřenkyně Tomáše Krupy se do hlavní soutěže z kvalifikace probojovala coby nejmladší tenistka od roku 2009.

