Sen se stal skutečností. Před Olomoucí stál pátý a rozhodující duel třetího kola play-up proti Hornets z brněnských Bohunic. A Hanáci ho zvládli úspěšně, přestože se duel nevyvíjel od začátku zrovna nejlíp. Po letech snažení tak letos konečně mužská složka FBS Olomouc postupuje o patro výše, do Národní ligy.

Florbal: FBS Olomouc vs. Hornets Brno | Foto: Michal Struž/FBS Olomouc

Utkání se od začátku nevyvíjelo úplně nejlépe. Soupeř do něho vletěl jako blesk, brankář Antoniazi si připisoval první zákroky již během prvních minut. Olomouc se snažila taky vymýšlet nějaké akce, ale soupeřova gólmana překonat nedokázala. Což ale neplatilo o Hornets, ti se totiž v desáté minutě ujali vedení. A jen o tři minuty a čtyři sekundy později už vedli 2:0. Góly mohli z dalších akcí ještě přidat, což se ale naštěstí nestalo a třetina skončila výsledkem 0:2.

Do druhé fáze ale Hanáci vlétli úplně jinak a už ve 23. minutě dokázal Tomáš Štrbák s laserovou přesností od modré čáry vymést šibenici soupeřovy branky. A ještě, než se duel přehoupl do druhé poloviny, prosadil se taky Igor Macháček, který protivníkova brankáře překonal střelou do prostoru nad jeho nohou. Do pauzy jsme viděli ještě kvantum dalších šancí na obou stranách, ale skóre 2:2 vydrželo.

A tak poslední dvacetiminutovka slibovala extrémní drama, které na konci takí přišlo. Brněnští znovu dokázali urvat vedení na svou stranu, a to v 46. minutě. O šest minut později ale vyslal dělovou střelu z půlky Vít Friedl a opět vyrovnal. Přesně o minutu a půl později Hanáky dostal poprvé v zápase do vedení Bohdan Kopelec střelou z velkého brankoviště. Olomouc otočila zápas na 4:3 a takový výsledek vydržel až do závěrečného hvizdu.

Po něm se na palubovce rozpoutala neskutečná euforie, palubovku zaplavily stříkající šampusy. Po letech snažení to letos konečně vyšlo! Olomouc vyhrála základní část Divize E, ve které dominovala, v nejkratším možném čase si poradila v druhém kolem play-up s Vysokým Mýtem a zvládla i nervydrásající třetí a finální kolo, které došlo až do pátého zápasu. Letošní sezóna se mužům opravdu povedla, ta příští už se odehraje o patro výš, v Národní lize!

Text: FBS Olomouc

FBS Olomouc – Hornets Brno ZŠ Horní 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Branky: 23. Štrbák, 29. Macháček, 52. Friedl, 54. Kopelec - 10. Zapletal, 14. a 46. Drápal.

Rozhodčí: Kroupa – Chovanec. Bez vyloučení. Diváci: 340.