„Jsme maximálně spokojeni. Úroveň je vynikající, protože přijely všechny stolně-tenisové velmoci, jako Čína, Japonsko, Tchaj-wan, Korea či Singapur. Sice zde neposlaly ty úplně nejlepší hráče, ale jejich úroveň je i přesto tak vysoká, že je to odměna pro náš turnaj," říká ředitel turnaje a také 1. místopředseda České asociace stolního tenisu Nikolas Endal.

Ten však nemusí být spokojen pouze s úrovní letošního jubilejního desátého ročníku. „Máme letos výroční desátý ročník, což je důkaz, že jsme jedna z mála zemí na světě, která pořádá turnaje tak dlouho. Většinou si to každý zkusí a poté od toho ustoupí, protože to skutečně není jednoduché. Mohu tak hrdě říci, že jsme taková tradiční zastávka, což potvrzuje i letošní účast," pokračuje spokojeně.

Dílčí české úspěchy

Na turnaji se představilo i mnoho českých hráček a hráčů. Do šestnáctifinále se probojovali Pavel Širuček, Tomáš Polanský a David Reištpies. Mezi ženami pak Hana Matelová, Kateřina Tomanovská a Markéta Ševčíková. V mužské čtyřhře pak až do čtvrtfinále došly páry Martinko, Širuček a Reitšpies, Polanský.

„Je to pro naše hráče těžké. Jak už jsem řekl, turnaj má vysokou úroveň. Vždycky chceme lepší výsledky, ale myslím si, že nějaké dílčí úspěchy tady proběhly. Sice je smutné, že v posledním turnajovém dni už žádný z Čechů ve hře nebyl, ale taková je realita. A když to tak vezmu, tak se do finálového dne dostal pouze jeden Evropan, který je navíc mistr Evropy ve smíšené čtyřhře," krčil rameny Endal.

Úroveň českého ping-pongu se zvedá

A jak vidí jeden z nejvyšších českých funkcionářů tohoto sportu celkovou úroveň českého stolního tenisu? „Rozhodně se zvedá. Aktuálně máme hráčku ve světové třicítce Hanu Matelovou a ve stovce máme tři kluky. Na posledním mistrovství Evropy družstev se muži i ženy dostali do čtvrtfinále," vyjmenovává.

„Dva roky nazpět jsme navíc postavili a otevřeli velké národní tréninkové centrum, kde koncentrujeme talenty na jednom místě. Asociace dělá pro úspěch, co se dá," dodal ještě.

Konkurence je obrovská

Těžko ale říct, zda se v českých podmínkách dá tak specifický sport, jakým je stolní tenis, posouvat ještě na výrazně vyšší příčky. „Konkurence je obrovská. Jedná se totiž o nejrozšířenější sport na světě, který hraje 226 členských zemí. V Evropě máme 54 zemí a mistrovství Evropy se jich pravidelně účastní 45," vysvětluje.

Roušky ovlivnily návštěvnost

Letošní ročník byl zároveň také prvním postcovidovým, který se znovu mohl konat s přímou účastí diváků v hledišti. Celková návštěvnost ale zanechala v pořadatelích rozporuplné pocity. „Nebyla špatná, ale mohla by být lepší. V minulosti, když tady byly přítomny trošku zvučnější jména, bývala vyšší. To je ale logické, lidi hvězdy přitahují" říká.

„Jsem také přesvědčen, že mnohé návštěvníky odradila povinnost mít nasazenou roušku. V České republice sice podle zákona tato povinnost není, ale bohužel se musíme přizpůsobit pravidlům Mezinárodní federace a nic moc s tím dělat nemůžeme. Hlavně na začátku, kdy venku bylo 35 stupňů, to bylo opravdu šílené," doplňuje šéf turnaje.

Zlost některých fanoušků navíc někdy nesměřovala pouze na původce, tedy Mezinárodní organizaci stolního tenisu, ale bohužel, poněkud nelogicky, i na samotné olomoucké pořadatele. „Zaznamenali jsme to i na našich sociálních sítích. Taková je ale bohužel dnešní rozpolcená společnost. Věřím, že si lidé v budoucnu cestu zpět do haly zase najdou," uzavřel Endal toto téma.

Více než miliarda diváků

To, že nebyly úplně zaplněné tribuny v hale Omega ale ani zdaleka neznamená, že by turnaj nebyl sledová. Fakta totiž říkají úplně něco jiného.

„Letos bohužel nemáme mezinárodní televizní přenos. V minulých letech ale byl a divácký dosah činil, hlavně díky Asiatům, stovky milionů lidí. Za těch deset let to tedy mohlo být více než miliarda diváků, což je opravdu neuvěřitelné číslo. Letos se ale odtud streamuje, takže ty stovky milionů náš turnaj sledují právě přes tyto platformy," zdůrazňuje.

Další dva roky zajištěny

Jak už bylo v článku zmíněno, málo kde se turnaj ve stolním tenisu na takovéto úrovni pořádá dlouhodoběji. V srdci Hané se toho ale rozhodně nebojí, hodlají jednoznačně v této tradici pokračovat i nadále a již nyní jsou ve fázi připravování ročníku s pořadovým číslem jedenáct.

„Máme i potvrzený termín mezi 22. a 27. srpnem. Podepsali jsme také smlouvu i na pořádání v přespříštím roce. Bereme to jako ocenění naší pořadatelské kvality ze strany Mezinárodní federace a věříme, že do budoucna bude účast diváků ještě lepší. Jsme přece jen chvíli po covidu," líčí Endal s velkým zapálením v hlase.

„Přislíbenou účast hráčů ale ještě nemáme. Přihlašování totiž probíhá až měsíc předem. Už ale s některými vyjednáváme. Zatím však bohužel žádné jméno slíbit nemohu," uzavřel.