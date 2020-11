Zaskakovat tak musel asistent Květoslav Kuba, pro kterého to byla premiéra v nejvyšší ženské soutěži. „Holky mi pomohly,“ spokojeně hlásil po vítězství 28:21 nad Plzní.

Jak se to celé seběhlo, že jste tým vedl v roli hlavního trenéra?

Měli jsme testy a bohužel i bez viditelných příznaků byl hlavní kouč pozitivní a má karanténu. Nedá se nic dělat, pozitivní byla ještě i jedna hráčka.

Jak dlouho bude kouč Malínek v karanténě?

Deset dní, je to počítané od čtvrtka, kdy jsme byli na testech.

Jaká to pro vás byla premiéra?

V MOL lize to bylo poprvé, ale v mužské extralize s tím už mám zkušenosti z Litovle. Věděl jsem, co mě čeká a holky mi pomohly. Vstup do utkání byl výborný, ale pak si holky myslely, že to půjde samo. Začaly hrát, jako by to byl trénink. V poločase jsme si řekli, že to musíme zrychlit a zagresivnit. Donutili jsme soupeře k chybám a z rychlých protiútoků jsme rozhodli. Ke konci jsme tam mohli dát i mladé holky, aby si zahrály.

Byl špatný první poločas ovlivněn i dlouhou zápasovou pauzou?

To bych ani neřekl, myslím, že to bylo v hlavách. Na Plzeň jsme se připravovali a navíc nám pomohlo, že nehrála Franzová. Na druhou stranu jsme na ni byli připravení, najednou tam nebyla a Plzeň hrála možná trošku jinak, i když jsme tušili, že na spojce místo ní nastoupí Galušková. Ale je to něco jiného. Nakonec jsme to ale zvládli, holky si daly říct a samy do toho šly.

Byl v poločasové pauze potřeba ostřejší proslov v šatně?

Jen jsme si řekli, co chceme hrát. Trenér k tomu taky něco řekl přes mobil.

Byli jste ve spojení častěji?

I během zápasu, ale jen první poločas. Ve druhém už nebylo potřeba (usmívá se).

Spadl vám kámen ze srdce, že to při vaší premiéře nebylo drama do poslední minuty?

Rozhodně. Kámen ležel už před zápasem – jak to postavit, jak se dostat do role trenéra. Ale myslím, že půl hodiny před startem to už bylo v klidu.

Jak moc chyběli diváci na tribuně?

Diváci chybí, nebudeme si nic nalhávat, ale holky si už na to zvykly a slyšeli jste, že se povzbuzovaly samy. Snažily se vytvořit atmosféru, ale fanoušci každopádně chybí. Možná by to v prvním poločase nedošlo tak daleko, nepustili bychom soupeře do vedení, protože diváci v Olomouci jsou skvělí a hecují tým.

Jak budou vypadat další dny?

Testování máme hned zítra (v neděli). V úterý jedeme do Mostu, přesněji řečeno, měli bychom jet. Nevíme, jak testy dopadnou, protože jedna hráčka, která byla pozitivní, trénovala s týmem celý týden, neměla žádné příznaky. A najednou přišel test a je pozitivní. Na příští týden by nás čekalo ještě jedno testování, ale zatím nevíme, jestli budeme hrát a koho by nám nalosovali. Vychází nám to zatím na Hodonín, ale nevím, musí to rozhodnout svaz.

Je to hodně komplikovaný návrat do soutěže i vzhledem k absencím?

Budeme trénovat dál, ale bude to teď trochu náročnější, protože nás čeká dlouhý výjezd k těžkému soupeři. Máme dorostenky v týmu a nikam jinam už sáhnout nemůžeme.

Do Mostu byste rozhodně nechtěli jet ještě více oslabení, že?

I když je Most favoritem, tak se tam určitě jedeme poprat. Jednou musí prohrát.