„Stejně jako po semifinále je to zklamání. Placka byla blízko, ale nepodařilo se nám ji udolat. Převažuje smutek,“ hodnotil domácí trenér Libor Malínek.

A že jeho svěřenkyně za podpory několika diváků a bubeníků o bronz bojovaly. „Nemůžu jim nic vytknout. Šly na krev, ale nestačilo to. Byla tady skvělá atmosféra a nebylo slyšet vlastního slova. O to víc to mrzí. Bylo by hezké rozloučit se s diváky tím, že přebereme medaili. Ani nevím, po jaké době mohli přijít, byli jsme rádi, že se hrálo před kulisou,“ pokračoval Malínek.

A kde byl tedy problém? Hlavně v ofenzivní části. První branku vstřelila Zora až těsně před desátou minutou hry. „Poruba hrála agresivní obranu, dostávala nás do nesnází a nám nefungoval útok, na který jsme se připravovali čtrnáct dní,“ přiznal kouč.

Hostující hráčky navíc celé utkání vedly, což Hanačkám také nenahrávalo. „Nevyšel nám začátek. Možná by to vypadalo jinak, kdybychom se dostali do vedení. Holky by se třeba zklidnily, ale soupeř si to pohlídal. Chybělo nám možná trošku štěstí, možná zkušenost, protože takové zápasy se nehrají každý den. Asi nás svazovala nervozita a zodpovědnost,“ uznal Malínek.

„Chyběla nám chladná hlava v soubojích a v zakončení. Naopak Poruba měla dvě zkušené hráčky, které to vzaly na sebe a když bylo potřeba, tak míč do branky dostaly. My jsme strašně chtěli, ale z é snahy pramenily chyby,“ dodal.

Jeho hráčky se dostaly do vedení až minutu před koncem, kdy se blýskla hattrickem během minuty a půl Závišková a otočila skóre z 14:16 na 17:16. Jenže naději hned z protiútoku zhasla vyrovnávací brankou. „Proti sedmnácti gólům se dalo vyhrát. Prohráli jsme si to sami,“ věděl Malínek.

Přestože Olomoučanky vstupovaly do play-off v roli druhého nejlepšího českého týmu po základní části, tak roli favoritek nenaplnily. „Je to neúspěch. Chtěli jsme se rozloučit medailí. Když vezmu celou sezonu, tak jsme si ji zasloužili, ale bohužel nám play-off nevyšlo. Soupeř byl vždycky maličko lepší,“ nehledal výmluvy Malínek.

DHK ZORA Olomouc – DHC Sokol Poruba 17:17 (7:9)

Rozhodčí: Hájek, Nezbeda. Sedmimetrové hody: 4/3 – 2/2. Vyloučení: 2:1

Sestavy a branky:

Olomouc: Haládíková, Polášová – Závišková 5, Trumpešová 1, Jansová 2, Sovová, Protivánková, Kašpárková, Přikrylová, Krajčovičová, Kuxová 4/3, Gajdošíková, Řezníčková, Kubálková, Fryčáková 4, Kubáčková 2/1. Trenér¬ Libor Malínek.

Poruba: Roháčková, Mučková, Hřebejková – Kučerová, Mýlková 4, Dybalová 1, Konečná 3, Farářová 1, Maiwaelderová 2, Kavalová, Tichá, Polášková 5/2, Prašivková, Desortová 1, Bambachová, Šmídáková, Novobilská. Trenérka: Alena Humlová.