Do dějiště mistrovství světa v kulturistice Santa Susanny odletěl Patrik Šerý na začátku listopadu. Hned den po přistání pro něj celá soutěž začala a dokázal se probojovat do top ten.

„Všechno probíhalo velice dobře,“ uznal olomoucký závodník.

Právě nejlepší desítka následně soupeří o medailové pozice a Patrika Šerého tato příležitost neměla minout. Jenže přišla ona osudová chyba.

„Byla tam jazyková bariéra a místo toho, abych vzápětí nastoupil na závodní molo, tak jsem se na okamžik vzdálil upravit barvu,“ prozradil Patrik Šerý.

A právě v tento moment jeho protivníci nastoupili na scénu a finále probíhalo bez českého reprezentanta.

V letošní sezoně tak ke dvěma bronzům, jednomu stříbru a naposledy zlatu z mistrovství evropských zemí další medaili nepřidal. „Zaplatil jsem za to nejvyšší daní,“ litoval Šerý. Kvůli tomu pohasla jeho šance poprat se o lepší umístění. „Je úspěch být v první desítce, ale proč jen to, když šance byla vyšší,“ pokračoval smutně.

„Mrzí mě to a omlouvám se všem, kteří do poslední chvíle věřili, že vybojuji cenný kov. Děkuji všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na tomto výkonu. Moc to pro mě znamená a udělám maximum, abych v dalším roce předvedl co nejlepší výsledky,“ uzavřel Patrik Šerý.