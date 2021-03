Místo zrušení celé ankety zvolili organizátoři netradiční řešení. Za vítězi přijedou na dříve domluvené místo, kde jim cenu předají.

„Nechtěli jsme soutěž rušit, protože i v loňském roce dosáhli sportovci na spoustu úspěchů na celorepublikové i mezinárodní úrovni,“ řekl za organizátory David Ševčík.

Jedná se už o 55. ročník a za celou historii byla anketa zrušená pouze v roce 1969, což bylo rovněž hnacím motorem, aby byly ceny předány osobně.

Letošní podoba doznala pár úprav. Nevyhlašují se týmové kategorie. „Je to z důvodu, že se mnoho soutěží nedohrálo do konce,“ pokračoval Ševčík.

Ve čtvrtečním dopoledni tak vyrazil tým organizátorů k prvnímu vítězi. Cenu dovezli doslova až před práh. Zazvonili a ze dveří vykoukl hlušovický cyklista Pavel Bittner, který ovládl kategorii mladí sportovci a v uplynulém roce skončil o půl centimetru těsně druhý na mistrovství Evropy juniorů, obsadil sedmé místo v časovce a stal se mistrem České republiky.

„Moc si ocenění vážím,“ vyjádřil se nejprve ke sportovci roku a pokračoval ke stříbru z mistrovství Evropy. „Výsledek mohl být o trošku lepší. Na cílové fotografii to bylo snad o půlku galusky, což je asi jen půl centimetru. Byl to spurterský finiš a takhle to v nich bývá. Já jsem pořád spokojený, ale třeba to vyjde příště,“ pokračoval mladík.

V hodně přátelském duchu probíhaly na čerstvém vzduchu i následné povinnosti vítěze s novináři, při kterých si mistr republiky dokonce zabouchl dveře a sourozencům dlouho trvalo, než jej pustili zpět. „Mám jít v pět na kolo na trénink,“ prohlásil meziřečí cyklista.

Potřebný pomocník

Druhým oceněným téhož dne byl boxer Petr Řezníček, který na jaře více než měsíc pomáhal při koronakrizi seniorům, kterým hlavně nakupoval a dovážel jídlo, jezdil do lékáren či zaplatit složenky na poštu. „Nikde nebyl žádný kontakt na žádného pomocníka v Olomouci, tak jsem vzal batoh a vyrazil,“ prozradil Řezníček, který si cenu přebral v boxerské tělocvičně.

„Je to skvělý pocit. Jsem překvapený, protože jsem to nečekal a hlavně jsem to nedělal kvůli tomu. Děkuji Ludvíkovi Povýšilovi, že mě vytáhl, protože tohle by byla asi poslední šance, kdy by bylo moje jméno slyšet. Teď bude i na dalších akcích,“ prozradil plány. Jedním z nich byl i podzimní benefiční boxerský turnaj, na němž se vybralo 33 tisíc, které věnoval Řezníček na dětskou onkologii.

„Věříme, že můžete být vzorem pro další mladé sportovce . Je mimořádné, co jste udělal pro druhé,“ uznali organizátoři.

Pokračování příště

Ne všichni vítězové si přebrali cenu ve čtvrtek 25. února. Dostalo se pouze na dva výše zmíněné. Ostatní v čele s nejlepší dospělou sportovkyní Terezou Kneblovou budou následovat. Předávání je naplánováno až do poloviny března.

„Někteří sportovci už jsou v přípravné části na další sezonu,“ objasnili důvody organizátoři.

A jak k takovému nápadu na předání cen došli? Velkou roli sehrál film S tebou mě baví svět. „Paní náměstkyně přišla na tento způsob, když Julius Satinský v komedii prohlásil, my vám ty medaile přivezeme,“ prozradil David Ševčík. „A tak jsme je dovezli,“ smála se náměstkyně olomouckého primátora Markéta Záleská.

Výsledky soutěže Nejlepší sportovec Olomoucka 2020

Dospělí sportovci

1. Tereza KNEBLOVÁ (SK UP Olomouc – kanoistika)

2. Renata ZACHOVÁ ( JUDO klub Olomouc – judo)

3. Aleš MANDOUS ( SK Sigma Olomouc – fotbal )

Mladí sportovci

1. Pavel BITTNER ( Mapei Cyklo Kaňkovký – cyklistika)

2. Eva KUBÍČKOVÁ ( AK Olomouc – atletika – sprinty)

3. Claudia TÓTOVÁ ( SC Boxing Olomouc – box )

Objev roku

Kryštof DANĚK ( SK Sigma Olomouc – fotbal )

Handicapovaní sportovci

Jakub KOSEK ( SK TPS Olomouc – sportovní střelba)

Funkcionářská osobnost

ing.Jaromír GAJDA ( SK Sigma Olomouc – fotbal)

Cena Drahoše Válka

RNDr. Ladislav BANK ( SK UP Olomouc )

Mimořádná cena

Petr Řezníček (Dukla Olomouc – Box)