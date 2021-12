Tým Volero Le Cannet prošpikovaný špičkovými legionářkami v čele s českou reprezentantkou Michaelou Mlejnkovou musel proti outsiderovi z Hané pořádně zabojovat, nakonec však podle očekávání zvítězil 3:0.

V první sadě měl sice domácí favorit neustále mírně navrch, vysokoškolačky však statečně držely krok. Až v koncovce se francouzský celek bezpečně odpoutal a zvítězil 25:20.

„Od prvního balonu holky sváděly neskutečný boj proti výrazným individualitám v domácím dresu. Byl to z naší strany nejen bojovný výkon, ale bylo také vidět, že se naše hra posunula kvalitativně dál, což jsme předváděli především v útoku, obraně v poli a na nahrávce, kde jsme protočili obě naše nahrávačky, “ hodnotil trenér VK UP Martin Hroch.

Několikabodový náskok si Volero drželo i po většinu druhého dějství. Jenže v závěru bylo vyrovnáno (23:23) a nastalo drama. Hostující volejbalistky se dokonce dostaly k setbolu, po nervy drásající přetahované se však radovali domácí - 30:28.

„Soupeř nás výrazně přehrál pouze na středu sítě, protože jsme nedokázali vytvořit tlak na jeho přihrávku. To je možná moje jediná výtka k týmu,“ pokračoval Hroch.

Olomoucká družina se ale nevzdala a naopak třetí set byl dlouho v její režii. Hanačky vedly ještě 16:14, teprve v koncovce se projevila větší kvalita domácího kádru, jenž po výhře 25:20 mohl začít slavit perně odpracovaný třísetový triumf.

„Prohráli jsme sice 0:3, ale tento výsledek vůbec neodpovídá průběhu zápasu. Uvidíme, co bude v odvetě za týden, Volero je obrovský favorit, ale my určitě neskládáme zbraně,“ hodnotil trenér VK UP Martin Hroch.

Pohárová odveta se uskuteční ve středu 15. prosince od 18 hodin v olomoucké univerzitní sportovní hale. Ještě před odvetou CEV Cupu odehrají vysokoškolačky domácí utkání 17. extraligového kola, v němž v sobotu 11. prosince přivítají od 17 hodin tým Králova Pole.

Volero Le Cannet - VK UP Olomouc 3:0 (20, 28, 20)

Rozhodčí: Tillmann (Maď.), Jovanović (Srb.)

Čas: 89 minut

Diváků: 300