Dvě hodiny po těžkém zápase čekalo na českého hráče finále. Pořadatelé kvůli obavám z deště přesunuli zápas o zlato ze soboty na pátek. Pro Kumstáta to nebyla žádná komplikace. Španěla Sergia Planella Hernandeze porazil 6:4 a 6:2 a stal se šampionem Evropského olympijského festivalu mládeže.

„Tohle je největší turnaj, co jsem zatím hrál. Jsem tedy moc rád, že jsme to zvládl. Jednou se chci dostat i na tu velkou olympiádu,“ přeje si mladý tenista, který by se chtěl během několika následujících let zabydlet na okruhu ATP. „A chci vyhrát i Wimbledon,“ dodal nesměle.

Právě na turnaji v Banské Bystrici patnáctiletého tenistu přirovnávali diváci k jednomu z bývalých českých finalistů Wimbledonu. „Není to náhodou syn Tomáše Berdycha? Je mu dost podobný nejen postavou, ale i v obličeji,“ ptal se jeden z diváků členů české výpravy.

Když to Kumstát slyšel, musel se smát, ale pak o tom začal přemýšlet: „Asi si jsme celkem podobní.“

Kromě mylné domněnky, že je synem Berdycha, zažil Kumstát ještě bizarnější moment, a to přímo ve finálovém zápasu. Během prvního setu při hře prošla českému hráči pomalým tempem přes kurt tenistka na sousední hřiště. Všechny tím šokovala.

„To jsem ještě nikdy nezažil. Sám jsem se tomu divil. Bylo to celkem divný,“ kroutil hlavou český hráč.

Kromě zlata z dvouhry mohl Jan Kumstát usilovat i o medaili z mixu. Bohužel před utkáním 2. kola se spoluhráčce Marii Slaměníkové udělalo nevolno a i přes bojovný výkon z toho byla prohra. „Škoda té čtyřhry. Mohlo to tady být ještě o něco lepší,“ usmíval se spokojený Kumstát.