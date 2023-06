Olomoucká cyklistka Nela Kaňkovská pokračuje v rodinné tradici. Na kole začala závodit teprve třinácti letech, kdy dala cyklistice přednost před jinými sporty. Přesto si vybojovala velmi rychle zahraniční angažmá a má za sebou úspěšnou sezonu.

Tým Mapei Merida Kaňkovský na MČR kadetů a žáků. Jakub Tesařík bral zlato v časovce i závodu, Antonín Žufánek získal bronz. Nela Kaňkovská získala zlato a stříbro, Adéla Pitnerová bronz. Foto: www.facebook.com/mapeicyklokankovsky | Foto: Mapei Merida Kaňkovský

Za uplynulý rok si vysloužila v anketě Nejlepší sportovec Olomouckého kraje v kategorii nejlepší junior/ka třetí místo. Přitom porazila například tenistu Jakuba Menšíka.

„Hrozně si toho vážím, moc to pro mě znamená. Sezona byla úspěšná a nejvíce si cením vyhraného etapového závodu v Rakousku, mistrovství republiky a také dvou devátých míst na evropské olympiádě. Samozřejmě některé závody nebyly takové, jaké bych si představovala, ale věřím, že jsem se poučila a už nebudu dělat chyby,“ popisovala Nela Kaňkovská, která je ročník 2006.

Přitom dlouho nebylo jisté, jestli bude cyklistika sportem číslo jedna. „Věnovala jsem se atletice, házené i dalším sportům. Cyklistika mě ale baví nejvíc, je to za mě nejhezčí sport, ve kterém je nejvíce adrenalinu a provádí se navíc venku v přírodě,“ objasnila.

A také samozřejmě k tomu napomohly geny a vliv okolí. „Byla jsem k tomu vedená a oba rodiče mě hodně podporují,“ usmála se.

Začala závodit ale až ve třinácti letech, což na ni má vliv. „Je to celkem pozdě a nemám takovou techniku jako ostatní. Proto můj táta řekl, že nemám talent. Ale věřím, že na tom zapracuji a v budoucnu to bude lepší,“ doufá.

Nyní by tak ráda prorazila v barvách nizozemského týmu AG Insurance-NXTG. „Je to velký krok do budoucna, je to více profesionální a v zahraničí je to určitě náročnější. Doufám, že se toho hodně naučím a chtěla bych se nominovat na mistrovství světa juniorek a předvést na něm co nejlepší výsledek,“ říká mladá závodnice.

Musí však opustit svůj kraj a oblíbené tratě. „Domov mi chybí. Mám to ráda směrem na Rýmařov a Šternberk. Celkově je Olomoucko ideální na kolo, ale věřím, že i v zahraničí si nějaké tratě oblíbím,“ hlásí.

Ráda by pak naplnila očekávání, která jsou na ni také skrz příjmení kladena. „Občas je ode mě očekáváno hodně, ale snažím se to tak úplně nebrat a nepřipouštět si to. Někdy ale tlak cítím. Dříve jsem měla slabší chvilky, když se mi nedařilo. Říkala jsem si, jestli na to budu mít a budu dobrá. Ale jeden rok se to pak zlomilo a začala jsem vyhrávat,“ popsala na závěr.