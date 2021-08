Wendy Wallinger přišla do České republiky se svým manželem Trevorem již v roce 1992. „Bylo to kvůli jeho práci a firmě,“ objasnila na úvod.

V České republice žijí konkrétně v Praze. „Je tomu tak po většinu času, ale občas se vracíme do Anglie,“ popisuje.

Běh patří mezi jejich společné záliby. „S manželem spolu trénujeme, ale v závodě je rychlejší, vždycky běží přede mnou. V Olomouci zvládl Trevor Wallinger jednadvacet kilometrů těsně pod dvě hodiny, konkrétně za 1:59:29. Jeho žena nebyla o moc pomalejší. Zapsala čas 2:09:50.

„Bylo opravdu hodně vedro a ač se potom běželo ve tmě, tak to bylo ošidné. I přes obtížnější počasí jsem si závod užila. Trať vedla také nádherným parkem a byla celá krásná. Navíc jsou lidé v Olomouci skvělí, takoví náruživí,“ popisovala žena, která startovala také například na maratonu v Londýně.

V Olomouci šlo o její premiéru a jak sama přiznala, ve městě byla úplně poprvé. „Ale určitě se sem vrátím,“ reagovala ihned. „Byla jsem v Karlových Varech, Českých Budějovicích nebo Ústí nad Labem. Myslím si ale, že tady budu startovat i příští rok,“ dodala.

Na Hané strávili s manžele tři dny, když přijeli už v pátek a odjížděli v neděli. „Ráno před závodem jsme se byli podívat v krásném kostele, jsou zde nádherné budovy, restaurace jsou dobré a hlavně je tu spousta pěkných kaváren, a to mám ráda. Je to opravdu pěkný výlet,“ pokračovala s úsměvem.

Sama, jak řekla, byla překvapená, když po svém doběhnutí do cíle byla oceněna speciální cenou Marie Hanákové. „Já prostě jen běhám a užívám si to. Ale jsem za tuto cenu šťastná, je to báječné,“ uzavřela.

Olomoucká cena je pojmenovaná po Marii Hanákové, která se dostala k běhání až po šedesátce a mezi veteránkami na mistrovství světa získala v běhu na deset a dvacet pět kilometrů tři zlaté a spolu ještě s maratonem dvě stříbrné medaile. Je také nositelkou šesti zlatých z mistrovství Evropy za tratě od pěti do pětadvaceti kilometrů a dvojnásobnou mistryní Evropy v maratonu.