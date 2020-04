„Minulý rok jsem přišel do sezony a nevěděl jsem, jaké budou tréninky a komunikace s hráčkami. Teď už mám zkušenosti,“ těší se bývalý reprezentant, který minulé léto vystřídal dlouholetého šéfa lavičky VK UP Olomouc Jiřího Teplého. Nyní již má za sebou náročné skládání týmu, do kterého vybral i dvě Kubánky a jednu Brazilku.

Proč došlo v kádru k tolika změnám?

Již v průběhu minulé sezony, víceméně od ledna, jsem začal mluvit s hráčkami, které v Olomouci byly. Ptal jsem se jich na jejich budoucnost, jestli chtějí v klubu pokračovat, nebo jaké mají úmysly. Vzhledem k tomu, že některé hráčky mi oznámily, že chtějí založit rodiny, nebo že chtějí jít do zahraničí, nebo zkrátka nevěděly, protože je podle nich ještě brzo, tak mi daly určitý signál. Já si myslím, že když někdo má zájem v klubu zůstat a je spokojen, tak je jedno, jestli je to květen nebo leden. Já jsem to v mé kariéře tak měl a vím, jak to chodí. Byl to signál pro klub, že ne všechny hráčky tady chtějí zůstat.

Čekat na jejich rozhodnutí do května nebo června jste tedy nechtěli?

Já osobně jsem si říkal, že s nimi spolupracovat nechci. Nechtěl jsem čekat, aby mi pak třeba oznámily, že nezůstanou… Proto jsem se rozhodl, že budu kontaktovat jiné hráčky. Chtěl jsem víc Češek, ale bohužel ne všechny Češky sem chtěly jít.

Překvapilo vás, že tolik hráček nebylo přesvědčených o tom, jestli chtějí zůstat v klubu, který vyhrál poslední sezonu extraligy a měl ty nejvyšší ambice?

Například s Veronikou Trnkovou jsme byli už blízko uzavření smlouvy, ale nakonec jsme se nedohodli na podmínkách. Bezhandolská řekla, že chce zkusit jinou štaci v zahraničí. Orvošová chce také zkusit zahraničí, což dokážu pochopit. Překvapilo měl to spíš u Stavinohové a Hodanové, že chtějí odejít, ale obě mi řekly, že chtějí do ciziny. U Hodanové se to nepovedlo, ta zůstala v Olympu, kde vyrůstala. Možná je s tím klubem spojená nějakou srdcovou záležitostí, nebo se jí tady úplně nelíbilo, těžko posuzovat. Každá hráčka je jiná osobnost a ne každý tým jí může sednout.

Když se zastavíme u Gabriely Orvošové, ona je považována za největší olomoucký talent poslední doby. Zkoušeli jste ji v klubu udržet?

Co vím, tak už minulý rok s ní byly debaty, ať prodlouží smlouvu. Ona říkala, že ne, že chce zkusit zahraničí. Na konci sezony jsem s ní mluvil a ona vyloženě řekla, že ne. Já nejsem typ, který bude přemlouvat hráčky, ať tady zůstanou. Každý je nahraditelný. A když ta hráčka tady nechce zůstat, tak ať si to vyzkouší někde jinde a zjistí, jestli to bylo dobré rozhodnutí, nebo ne.

Které volejbalistky čeká mateřská dovolená?

Jsou to Katarína Dudová, která se nakonec rozhodla i skončit kariéru, a Veronika Strušková. Obě mi to řekly a tohle musíme samozřejmě akceptovat.

Jste rád, že jste se to dozvěděl s takovým předstihem?

Rozhodně. Nechceme už zažít to, že hráčky řeknou, že nechtějí otěhotnět, ale začne příprava a ony oznámí, že jsou těhotné. Potom je opravdu těžké sehnat nějakou hráčku. Jsme za to rádi, že nám to holky řekly a že víme, na čem jsme.

Povedlo se posílit na postech, kde vás v uplynulé sezoně nejvíc tlačila bota?

S týmem jsem byl víceméně spokojený. Až na dvě cizinky Burbelyuk a Kazachenku, které jak po hráčské, tak po osobní stránce, si s týmem vůbec nesedly a nebyly přínosem. Jinak se všemi hráčkami jsem byl spokojený, odváděly stoprocentní práci. Hledal jsem tedy podobné typy hráček. Minulý rok jsem měl čtrnáct volejbalistek a víceméně všechny mohly hrát. Teď jsme se rozhodli, že uděláme silnou osmičku. Ten zbytek bude spíše na doplnění a mladé hráčky se budou učit od těch lepších, aby do budoucna mohly zaujmout jejich místo.

Jak probíhal výběr zahraničních posil? Kdy je vůbec budete moci vidět na živo?

Dvě Kubánky (Sulian Matienzo, Regla Gracia, pozn. red.) a Brazilku (Milla Camurça) uvidím až v srpnu nebo koncem července, kdy začneme přípravu. Jinak dvě hráčky, které byly ve Šternberku (Katrina Zilberman, Olivia Loren Kofie), jsem sledoval v průběhu sezony, to samé dvě posily z Prostějova (Lucie Nová, Nikola Stümpelová). Takže neznámé jsou jen tři hráčky z Ameriky. Ale Matienzo už hrála dva roky v Prostějově a o ní mám velmi dobré reference, viděl jsem spoustu videí. To samé u účka, Regly, a nahrávačky.

Právě Brazilka Milla Camurça vás prý jako bývalého nahrávače hodně zaujala…

U nahrávačky to bylo asi nejtěžší, protože sám vím, jaký nahrávač má být a jaké má mít kvality. Těch nahrávaček jsem měl spoustu na výběr a opravdu jsem se díval na každý detail a rozebíral jsem každou situaci trošku jinak, než třeba u blokařek a smečařek. U nahrávačky to bylo víc komplikovanější, protože ona tvoří to gró týmu a nechtěl jsem se u tohoto postu spálit. Podle mě jsem si vybral dobře.

V minulé sezoně na hřišti chyběla vůdčí osobnost, která by dokázala nahecovat tým. Mohla by se jí teď stát americká blokařka Olivia Loren Kofie?

Kofie byla celou sezonu hecířka i na trénincích. My jsme trénovali v jedné hale a byla opravdu slyšet. Teď nevím, co to udělá, když přijde do nového týmu, ale doufám, že to bude stejné. A co jsem viděl brazilskou nahrávačku, tak to je taky hecířský typ. Myslím, že ani nebude jazyková bariéra, protože mluví perfektně anglicky. Budeme v týmu sice mluvit anglicky, ale to si myslím, že v dnešní době nebude žádný problém.

Těšíte se na nový ročník vzhledem k tomu, že už víte, do čeho jdete?

Už se v ženském volejbale začínám pohybovat, i v té ženské mentalitě. Minulý rok jsem přišel do sezony a nevěděl jsem, jaké budou tréninky a komunikace s hráčkami. Teď už mám zkušenosti. Sice je to jenom rok, ale hodně mi to dalo.

Vás premiérový ročník na lavičce skončil smolně a tým nemohl usilovat o obhajobu titulu.

Je to velká škoda, protože po poháru, který jsme vyhráli, si začal celý tým věřit. Tréninky jsem směřoval k play-off, hodně jsme jeli fyzičku, ne úplně techniku volejbalu. Připravoval jsem tým, ať forma vygraduje v play-off, které se bohužel nehrálo. Je to škoda, protože si myslím, že by to holky zvládly. Chuť tam byla velká.

Současná situace neumožňuje cokoliv do detailu s jistotou naplánovat. Počítáte ale se startem přípravy uprostřed léta?

Ještě není termín začátku ligy, ale myslím, že to bude konce září. Očekávám, že začneme v srpnu, nebo poslední týden v červenci. Každá hráčka dostane individuální plán na celý červenec, ať nezačíná z fleku a ať je nějak připravená.