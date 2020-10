Z brněnského Hotelu Bobycentrum se stane ostře střežená pevnost podobná vojenským základnám, kam neproklouzne nikdo nepovolaný. Tedy v tomto případně nikdo bez negativního testu na koronavirus.

Hermeticky uzavřená bublina je zásadní podmínka k uspořádání turnaje ve smíšeném bojovém umění MMA s názvem Oktagon 17.

Akce nadupaná hvězdnými zápasníky dostala vzhledem k mezinárodní účasti výjimku od hlavní hygienička České republiky Jarmily Rážové a ministerstva zdravotnictví.

Rozhodnutí se pořadatelé dozvěděli ve středu odpoledne, počítali i se záložními variantami v sousedních zemích nebo v Maďarsku.

„Samozřejmě jsme rádi. Dá se říct, že v Brně jsme doma, za posledních pár měsíců jsme tu měli několik turnajů. Mluvíme všichni stejným jazykem, do Maďarska by byla doprava a vše ostatní komplikované,“ řekl Deníku promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

Po získání výjimky spustili organizátoři testování, aby vyhověli nejpřísnějším bezpečnostním podmínkám. A přicházejí první potvrzení nakažení.

„Nějak se s tím pereme. Musíme nahrazovat lidi v týmu i mezi bojovníky. Nechci být konkrétní, ale zatím se to netýká nejdůležitější zápasů,“ uvedl Novotný.

Do klece si tak pravděpodobně stoupnou největší hvězdy. O titul ve velterové váze do 77,1 kilogramu se střetnou David Kozma s maďarským protivníkem Mátém Kerteszem. V kategorii do 90 kilogramů se utkají Karlos Vémola a Thomas Robertsen z Norska.

„Kdyby byla startovka taková, jak jsme ji sestavili, bude to turnaj roku. Takhle pár lidí odpadne, ale i tak jsou dva hlavní zápasy naprosto fantastické,“ poznamenal Novotný.

Na Oktagon 17, který začíná v sobotu v šest hodin večer, navíc nesmějí diváci. Takže organizátoři mají příjem jen z placeného online přenosu, který stojí necelých deset eur, přibližně 270 korun.

„Pro nás je to absolutně nenahraditelná ztráta. Plná hala přinese miliony ze vstupného, s nimiž počítáme a podle nich akci nastavujeme. Maximum, jakého teď můžeme dosáhnout, je turnaj za nula, což je určitý způsob vítězství,“ doufal Novotný, že galavečer nebude ztrátový.

Taky pro bojovníky jde o velmi netradiční turnaj, jejich pohyb podléhá nejpřísnějším omezením.

„Budeme furt zavření v bublině na hotelu a nepustí nás ven. V pátek bude vážení, pak zase musíme na pokoj, máme speciální recepci i vlastní část jídelny, kde se budou nacházet jen lidé s negativním testem, nikdo zvenčí se k nám nedostane. Jsou to velké restrikce, ale chápu je. Kluci si dali práci, aby je vymysleli a dostali výjimku, všichni je respektujeme a jsme v pohodě,“ pronesl domácí bojovník Andrej Kalašnik.

Do hotelu zamíří v pátek ráno, pod „zámkem“ zůstane se svým koučem Martinem Karaivanovem.

„Teď jsem doma, když mám negativní test. Pak vejdu do bubliny a nemůžu se pohybovat ani v hotelu, pokoj opustím, jen když pro mě přijdou, neuvidím ani jiné zápasy. Bude to fungovat jako na UFC ostrově, tímto principem se nechal Oktagon inspirovat. Budeme trochu zajatci,“ pousmál se brněnský bojovník a narážel na Yas Island ve Spojených arabských emirátech, který si vybrala za hostitele turnajů nejprestižnější světová organizace MMA.

BARTONĚK CHYTIL ŠANCI

Kromě Karlose „Terminátora“ Vémoly se představí ještě jeden bojovník z Hané. Úvod programu obstará souboj Petra Bartoňka z Muay Thai Olomouc s Pavlem Salčákem z Reinders týmu.

„Udělám všechno pro výhru a atraktivní zápas,“ vzkázal Petr „Pitras“ Bartoněk, který se u fanoušků MMA zapsal v dobrém svojí výhrou na podniku Oktagon Underground.

Naposledy zvládl i domácí zápas na galavečeru GCF.

„Náš bojovník dostal tři týdny před touto akcí nabídku na zápas ve váze 84 kilogramů. Protože měl den po zápase v Olomouci, a tahle šance přichází pouze jednou možná dvakrát za život, tak jsme zápas samozřejmě vzali,“ prozradil trenér Tomáš Musil.

„Na této kartě jdeme úplně první zápas, protože dvojice, které tam budou bojovat, jsou opravdu skvělé a slibují neskutečnou podívanou. Muay Thai Olomouc bude při tom,“ dodává nadšeně trenér Musil.

GUBA JAKO ZÁSKOK NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Na poslední chvíli navíc organizářoti ohlásili i start Štěpána Guby, který vyzve Matěje Kuzníka.

„Opravdu na poslední chvíli se podařilo Matějovi najít soupeře. Tím je ortodoxní thaiboxer Štěpán Guba, který se fanouškům ukázal svým výkonem v projektu Underground. Tam se ve druhém kole postavil Kuzníkovu parťákovi Tadeáši Růžičkovi. Oba předvedli neskutečnou bitvu, na jejímž konci se po extra kole radoval Mawar,“ vzkázali organizátoři Oktagonu 17.