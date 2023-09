Basketbalisté Olomoucka věří v úspěšnější sezony, než byly ty předchozí. Pomoci k tomu má americký trenér Andy Hipsher a lídr týmu Lukáš Feštr.

Andrew Hipsher | Foto: BK Redstone Olomoucko

„Všichni se těšíme na začátek sezony, kvůli ostrým zápasům to děláme. Příprava je super, aby se tým poznal. Procházíte spolu dřinou. Jsem rád, že jsme si v kabině sedli. Všichni jsme v očekávání, co nová sezona nabídne. Budeme se snažit prezentovat kvalitním basketbalem, když se to povede, tak věřím, že se nám to vrátí výsledky,“ říká kapitán Lukáš Feštr.

BK Redstone přivedl několik nových hráčů a vydal se americkou cestou. I proto byla příprava složitější. „Začátek byl náročný, ale pracujeme tvrdě a věřím ve splnění cílů,“ přidává se trenér Hipsher, pro kterého je Lukáš Feštr jasným lídrem.

„Jsem rád za jeho přístup. Aktivně komunikuje k týmu. Je potřeba, aby ostatní byli jako on, dali do toho všechno. Osobností a lídrů v týmu je více. Pro mě je důležitý přístup hráčů. Nechci ty, kteří se boudou vymlouvat, ale ty, kteří hledají řešení. Vyrůstal jsem v basketbalovém prostředí, takže jsem citliví, jak ke hře přistupují. Nechci, aby to byly individuality, ale hráli týmově,“ říká jednoznačně kouč.

„Trenérův přístup souvisí s mentalitou. Když dám příklad, tak když přijdete do haly, tak musíte být ready na trénink. Není to přijít a nějaké chichichi, chachacha. Potom totiž přijdou chyby a má to vliv na celý trénink,“ popisuje Feštr.

Ale ani sranda v kabině nechybí. „Sedli jsme si s kluky skvěle, otevřený trénink ukázal, že mají rádi srandu, jsme na jedné vlně, přišlo hodně dětí, užili jsme si to. Bylo to hlavně pro lidi. Doufám, že si pohodu přeneseme do začátku sezony,“ dodává Feštr.

A jak vidí nový trenér možnosti na umístění svého týmu? „Nebylo by fér říkat, kde se umístíme. Je důležité mít proces týmu, neustále se zlepšovat. Raději než řešit výsledky, tak řešit, jak se tým bude zlepšovat. Dril, trénink, skauting. Pokud budeme pracovat, věřím, že naše pozice bude dobrá,“ nebyl konkrétní Hipsher, kterému se na Hané líbí.

„Město se mi velmi líbí. Byl jsem tady už tři dny před podpisem smlouvy a Olomouc mě okouzlila. Doufám, že nás diváci budou podporovat,“ potvrdil.

Hned na úvod čeká Olomoucko náročný soupeř v podobě Nymburka. „Celá liga je plná kvalitních hráčů, Nymburk si zaslouží respekt za to, co v posledních letech dokázal. Nastoupíme k utkání s pokorou a budeme se snažit hrát na obou stranách hřiště, aby uspěl,“ uzavřel Andy Hipsher.

