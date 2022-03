Když volejbalistky VK UP minulý týden prohrály doma v předposledním extraligovém kole 1:3 s Prostějovem, vypadalo to, že už jsou karty rozdány jasně. V posledním kole se však stalo něco zcela nečekaného. Prostějov se Šelmami i Ostrava na Olympu prohráli shodně 1:3 a Olomouc se tak díky povinnému vítězství nad posledním Přerovem usadil na třetí pozici, ze které už ho teď nikdo sesadit nemůže.

„Jsme si vědomi toho, že naše družstvo podávalo v dlouhodobé části poměrně kolísavé výkony. Teď je ale pravý čas zapnout na nejvyšší obrátky. Naším cílem je boj o medaile a nezbytně tedy musíme postoupit do semifinále. Jsem přesvědčen, že na to tento tým má a že to proti Šelmám potvrdí,“ řekl po odtajnění soupeře předseda klubu Jiří Zemánek.

„Popravdě jsme už počítali se soubojem s Prostějovem a pomalu se na něj připravovali. Nyní tedy máme Šelmy, které jsme sice v dosavadním průběhu sezony třikrát porazili, ale dvakrát to bylo po boji a jednou proti oslabenému soupeři. Brněnský tým má starší zkušené hráčky i nadějné mládí, je to tedy takový dravý mix. My víme, co proti nim máme hrát, nyní se ale uvidí, jestli to dokážeme opět zrealizovat,“ okomentoval soupeře pro play-off ze svého pohledu olomoucký kouč Martin Hroch.

Série hraná na tři vítězná utkání by měla odstartovat v pátek 18. března v univerzitní sportovní hale, pokračovat by pak měla v pondělí 21. března v Brně a ve čtvrtek 24. března opět v Olomouci.