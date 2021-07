Těsně před startem letní přípravy došlo v kádru VK UP Olomouc k nečekané změně. Slovenská blokařka Nikola Stümpelová ukončila profesionální kariéru a na její místo angažoval tým talentovanou Ukrajinku Viktorii Moscickou.

Nikola Stümpelová | Foto: Deník/Jan Pořízek

Stümpelová končí s volejbalem z osobních důvodů, uvedl klub na svém webu. „Děkujeme jí za služby a kvalitní výkony, které odváděla. Přejeme jí vše dobré do dalšího života. Jak už jsem si mnohokrát za své působení v managementu profesionálního sportovního klubu ověřil, nemá smysl nikoho nátlakem přesvědčovat k pokračování vzájemné spolupráce. Budeme vždy usilovat o to, aby všechny naše hráčky táhly za jeden provaz a považovaly za čest bojovat za olomoucký tým,“ řekl předseda VK UP Jiří Zemánek.