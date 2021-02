Jaký pro vás byl uplynulý týden?

Určitě jeden z nejtěžších. Nebudeme si nic nalhávat, ale bylo to náročné s přejezdy a vším. V Polsku bylo minimum odpočinku. Měly jsme sice volný pátek a sobotu před pohárem, ale i tak jsme si chvilkama sahaly na dno.

Regenerace musí být příjemnější, když jste získaly pohár, že?

Cítila jsem se den po zápase hrozně unavená. Ale vždycky, když člověk zvítězí, tak to z něj na jednu stranu opadne. Pocit, že se vyhrálo, únavu zmírní. Je to příjemná únava.

Jak jste oslavily triumf ve finále Final Four?

Byla to koronavirová oslava. Nebylo kde slavit. Samozřejmě jsme si připily v autobuse a povídaly jsme si. Vzhledem k tomu, že máme v sobotu další zápas, tak na to nebyl ani prostor a už se na něj začneme chystat. Ale my si to vynahradíme po sezoně, kdy, doufám, už budeme moct mít normální oslavu.

Odehrály jste tři utkání v Lize mistryň. Jak těžké bylo přepnout z módu „můžeme překvapit“ do role obrovských favoritek v semifinále proti Šternberku?

Bylo to více o hlavách než fyzické přípravě. Fyzicky se na to člověk moc nepřipraví, ale spíše jsme se musely správně naladit. Máme profesionální tým a věděly jsme, o co v poháru hrajeme. O to jednodušší bylo zkoncentrovat se. Nechci shazovat úroveň Šternberku, ale vždy je nesmírně těžké přepnout po zápasech v Champions League, kde nemáte co ztratit a můžete hrát na maximální míře rizika. Semifinále mohlo být zrádné, ale soupeřky jsme nepodcenily. Trenér nás na to upozorňoval a ani bychom si to nedovolily. Musely jsme se více soustředit, ale naštěstí jsme zvládly první koncovku a potom už jsme si zápas pohlídaly.

Ve finále jste narazily na Liberec, se kterým jste v letošní sezoně dvakrát padly. Neměly jste strach, že vám soupeř nesedí?

Řekly jsme si, že se hraje od nuly a bylo na čase sérii zlomit. Jsem ráda, že se to podařilo v podstatnou chvíli. Je odehraná nějaká část sezony, dvakrát jsme proti nim hrály, takže taktická příprava už mohla probíhat na datech. Věděly jsme, jak nás brání a podobně. Zápas jsme zvládly dobře takticky a podařilo se nám ubránit spoustu míčů.

Jak byste zhodnotila výkon týmu v Lize mistrů a poháru?

Celý tým si za obě soutěže zaslouží pochvalu. V Lize mistrů jsme byli důstojným soupeřem až na dva sety, které nám úplně nevyšly a soupeři nás zatlačili servisem. Na to, jaké mají rozpočty a hráčky, tak se nemáme za co stydět. Navíc jsme díky ní měly zápasy navíc a dostaly jsme se do našeho rytmu. Jako hráčky jsme se mohly dostat do podvědomí veřejnosti.

Váš kouč často zmiňuje bojovnost celého týmu. Je za tím nějaké speciální hecování?

Sešlo se to samo. Jsou u nás hráčky, které to mají v sobě a o to jednodušší je, nechat se strhnout týmem. Vždycky je to o tom, komu se daří, protože když se vám daří, tak je jednodušší hecovat tým.

Máte málo hráček a tým se skládal před sezonou. Nepřekvapuje vás, jak dobře na tom jste?

Není to jednoduché. Jsem ráda, že se nám daří, udržujeme dobrou náladu v týmu a máme skvělou partu. Nejdůležitější je, že jsme si sedly s holkami a šlapeme za jeden tým. Letos se trenérovi povedl kádr poskládat perfektně. Není žádný problém mezi cizinkami a Češkami. I mladé zapadly.

Dirigentka olomoucké hry přišla do týmu před sezonou coby velká posila z německého Suhlu. Tam strávila rok, pak ale přišlo zranění kolene a nucený konec angažmá. Jaká byla zkušenost s Bundesligou? „Obecně je německá liga na vyšší úrovni, co se týče vyrovnanosti. Je tam hodně zahraničních hráček, hodně Američanek, ale i Němky mají kvalitní hráčky. Je tam jiné volejbalové myšlení, které se s českým myšlením a obecně sportem nedá srovnat. Začíná to zázemím, plnými tribunami, nezažila jsem zápas bez plné haly, ať jsme přijely kamkoliv. Když teď sleduju výsledky, tak tam poráží každý každého. Zahraniční angažmá je snaha každého sportovce. Kdyby byla možnost, tak bych ji ráda využila.“