Hráčky Zory byly na poslední domácí zápas roku pořádně nažhavené. Možnost znovu po reprezentační pauze hrát braly s nadšením.

„My jsme byli před 14 dny smíření, že v prosinci už hrát nebudeme, ale pak přišlo ze svazu, že se můžeme domluvit. Museli jsme holky udržovat v zápřahu a připravovat se na tenhle důležitý zápas,“ prozradil trenér Zory Libor Malínek.

Po vyrovnaném úvodu si Hanačky dokázaly vypracovat čtyřgólový poločasový náskok. Střelecky se skvěle dařilo hlavně Tereze Kubáčkové.

„Náskok vznikl tím, že jsme měli silnější střídačku. Mohli jsme prostřídávat a dávali jsme lacinější brány než Slavia, která se na branky víc nadřela,“ viděl rozdíl mezi týmy trenér Olomouce.

Jeho svěřenky předvedly výborný vstup do druhého poločasu a nerozhodila je ani změna v obraně Slavie.

„Fungoval nám rychlý útok. Oni pak vytáhli obranu, tím nás chvíli zaskočili, ale i prostřídáním jsme to zvládli. Hodně jsme se připravovali na Svobodovou a Galuškovou, to jsou střelkyně, a že nám dnes nedaly tolik branek, to bylo taky rozhodující,“ konstatoval Malínek.

V závěru se Slavia ubránila porážce s dvouciferným rozdílem ve skóre. I tak Zora slavila jednu z nejvýraznějších výher nad Pražankami za poslední dobu. V šatně si pak mohly hráčky uspořádat malou vánoční besídku.

„Nečekali jsme, že to bude o osm branek,“ přiznal spokojený Malínek, který vyzdvihl bojovnost svých hráček.

„To jsou derby, se Slavií je to vždycky trošku vyhrocené. Jen škoda, že tady nebyli diváci, kteří by atmosféru ještě zvýraznili.“

Zora tak připsala šesté vítězství z osmi zápasů a dotírá na druhou Slavii, která má o dva body víc a jeden odehraný zápas k dobru.

„Slavia je jeden z kandidátů na play-off a tyhle body se budou určitě počítat. Příprava byla poctivá a vyplatila se,“ zakončil trenér Zory.

DHK Zora Olomouc – DHC Slavia Praha 33:25 (18:14)

Rozhodčí: Kichner, Vacula. 7m hody: 2/2 – 5/4. Vyloučení: 3 – 0. Bez diváků.

Olomouc: Haládíková, Polášková – Závišková 3, Kapsová 4, Jansová 3, Sovová 1, Protivánková, Kašpárková 5, Krajčovičová 3, Gajdošíková 1, T. Fryčáková, Mojžíšová, Řezníčková, Kubálková 2, Roupcová, Kubáčková 11/2. Trenér: Libor Malínek.

Slavia Praha: Koudelková, Šlejtrová, Michalská – Holečková, Franková 4, Studená, Vostárková 2, Novotná 1, Holeňáková 2, Míšová 3, Jelínková-Líbalová, N. Svobodová 1, Zimová, V. Galušková 8/4, V. Fryčáková 3, M. Svobodová 1. Trenér: František Urban.