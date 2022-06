„Snažíme se jim chodit naproti, chodit do škol a spolupracujeme s Univerzitou Palackého, za kterou hrají naši hráči Univerzitní ligu,“ popisuje. Právě UPOL onu Univerzitní ligu ovládl.

Ale to není vše. „Chceme být vidět na sociálních sítích a marketingově to posouvat dál. Dělali jsme zápas pro Ukrajinu, charitativní utkání pro Chance Olomouc, na poslední duel jsme dali fanouškům vstup a pivo zdarma, abychom je k nám dostali,“ vypočítává Špunda.

„Objížděl jsem také venkovní zápasy a musím říct, že náš klub patří mezi top tři, co se týče atmosféry na utkáních. Tohle bychom chtěli v další sezoně posunout zase někam dál,“ dodal.

A na to má BK Redstone také plán. „Pohráváme si s myšlenkou spolupráce s kluby. Scházíme se s vedením jiných sportu a mohlo by vzniknout něco jako jedno město = jeden klub, že by na zápasy hokeje, fotbalu, basketu a dalších sportů byly slevy nebo společné vstupenky. Fanouškovská základna je malá a lidé by se neměli třídit, ale chodit na všechno,“ myslí si.

Nová hala?

Přesto určitý limit basketbalový klub vnímá a tím je, že hraje utkání ve školní tělocvičně Čajkaréně. „Jsme tím limitovaní, ač nám pan ředitel vychází vstříc,“ uznal Špunda.

„Bylo by lepší mít halu pro sebe a ve volnu si tam jít střílet nebo si skočit do posilovny,“ uznal kapitán Lukáš Feštr.

A nemusí se jednat pouze o halu pro basketbal, ale také pro další sporty, které v Olomouci najdeme. „Olomouc nemá sportovní halu na to, aby mohla konkurovat jakémukoliv jinému městu, které hraje nejvyšší soutěž,“ ví sportovní ředitel Michal Pekárek.

A nejde pouze o sport. „Může se tam hrát nejvyšší soutěž, kluby by se v ní vystřídaly, ale také tam může být kultura, koncerty a podobně. Pokud chceme, aby lidé chodili na sport, tak potřebujete halu, kde se budou cítit komfortně. Snažíme se dělat všechno, aby v hale bylo plno, což se nám daří, protože hlavně na konci byla skoro vždycky Čajkaréna plná. Ale když to bude útulné a budou tam restaurace, bufet a podobně, tak jich přijde mnohem více,“ dodal Pekárek.

A řešení by bylo. „Snažíme se o to, abychom halu vybudovali v nové čtvrti, kterou demolujeme. Záleží také na přístupu města a kraje stejně jako u všech těchto velkých věcech. Nechceme po nich nic za to, že ji postavíme, ale chceme, aby se podíleli na provozu,“ sdělil Pavel Vysloužil ze společnosti Redstone.