Především si myslím, že to bude díky skvělému výkonu mých spoluhráčů, kteří mi hodně přihrávali a já těžil z jejich práce. Například takový Martin Janečka má na svém kontě zhruba 40 asistencí a většina z nich byla na mé góly.

Na začátku byl největším favoritem soutěže tým Vysokého Mýta. Věřil jste v to, že byste na konci mohli stát v tabulce před nimi?

Vysoké Mýto je samozřejmě historicky jedním z našich nejlepších týmů. Já osobně jsem se toho ale úplně nebál. Věřil jsem totiž, že máme silný manšaft. I když je pravda, že na začátku sezony, kdy jsme měli z prvních tří zápasů na kontě jeden bod, to tak asi nevypadalo, ale nakonec jsme to všechno zvládli parádně. Musím také dodat, že na začátku sezony jsme byli zvědaví sami na sebe, jestli se nám vůbec podaří zopakovat ten výkon z před dvou let, kdy jsme také tu 2. ligu východ dokázali vyhrát i přes velice kvalitní konkurenci. Chtěli jsme si jednoduše otestovat, zda to tehdy nebyla jenom náhoda.

Myslíte si, že to mohlo být i tím, že jste prostě „chtěli více“ než to Mýto, které si možná myslelo, že to půjde samo?

Nemyslím si, že by chtěli méně než my. Spíše to vidím tak, že se projevil náš týmový duch. Na zápasy nás jezdilo sice dost málo, ale zlomové bylo, že se nám podařilo vytvořit takovou, až bych řekl, rodinu. Potom jsme v zápasech dokázali bojovat jeden za druhého a věděli jsme, že v tom zápase jednoduše nemůžeme nic vypustit.

Co dalšího, podle vás, ještě vedlo k vašemu týmovému úspěchu?

Myslím si, že velkou roli v tom hraje Martin Janečka. Náš trenér, který je zároveň i náš hráč a velký kamarád. Dále nás po celou sezonu obrovsky držel náš gólman, jeho bratr Radek Janečka. Ten je skutečně velice komplexní. Umí skvěle zachytat a zároveň mu nedělá problémy ani hra nohama v poli. Další důležitý aspekt našeho úspěchu tkví v tom, že jsme dobří ve hře jeden na jednoho. Nejsme sice rození futsalisté, tak jako v jiných klubech, ale snažíme se vždy přizpůsobit. Hodně věcí z velkého fotbalu si ale přenášíme.

Vy sám už máte s nejvyšší soutěží zkušenosti, když jste nastupoval za Uherské Hradiště. Myslíte si, že v příští sezoně může tým stavět i na těchto vašich zkušenostech?

Myslím si, že těch zkušeností zase tolik nemám. Na druhou stranu si ale myslím, že všichni hráči našeho týmu 1. ligu hrát mohou. Je pravda, že je tam prvních zhruba pět týmů, které jsou skutečně kvalitní, jejich hráči se futsalem živí a mají tréninky třeba i dvakrát denně. Ten zbytek od toho šestého místa je ale, podle mě, dost hratelný. To, že na ligu máme, může dokazovat i náš letošní pohárový výsledek s Chrudimí. Sice jsme prohráli 4:1, ale druhý poločas jsme vyhráli 1:0. A navíc jsme v tom zápase rozhodně neudělali žádnou ostudu.

Myslíte si tedy, že můžete v nejvyšší soutěži obstát se ctí?

Určitě. I když to bude samozřejmě náročnější. Každý z nás totiž hraje kromě futsalu ještě velký fotbal a už se nám několikrát stalo, že jsme jeli z velkého fotbalu rovnou na futsal. A když má člověk v nohách dva zápasy, tak už je ta únava skutečně znát. V takových momentech si ale vždycky znovu řekneme, že to děláme pro radost. Profesionálové nejsme, toho jsme si plně vědomi. Chceme do toho jít ale za všech okolností naplno a věřím, že se s tím vždy nějak popereme.

Podle rozhovoru s Vašim předsedou a hráčem v jedné osobě, Nikolasem Tilkeridisem, nechystáte ani žádné rozšiřování realizačního týmu…..

Je to tak. Řekli jsme si, že se s tou první ligou zkusíme poprat stejně, jako s tou druhou. Samozřejmě víme, že to bude náročnější, ale jak už jsem zmiňoval – chceme náš kádr držet zhruba ve stejném počtu jako doposud a žádné velké změny opravdu nechystáme. Musíme jen doufat, že se nám budou vyhýbat zranění a také, že se nám co nejméně zápasů bude krýt s velkým fotbalem.

Plánujete ale rozjet vlastní mládežnické celky. Budete se i o jejich fungování starat také vy, hráči áčka, nebo k nim někoho angažujete?

To já nevím. O tom jsem se ještě s Nikolasem nebavil. Pokud ale bude potřeba nějakým způsobem vypomoci s trénováním, tak věřím, že bychom se do toho pustili. Je mi jasné, že by to bylo náročnější, ale už jsme si jednou řekli, že pro to chceme udělat maximum a tak bychom do toho šli. A myslím, že teď mluvím za většinu kluků.

Přesuňme se ještě k vašim osobním ambicím. Sám jste říkal, že jste si vědom toho, že nejste profesionál. Jak to ale vidíte do budoucna? Chtěl byste se jednou dostat do těch nejlepších českých celků, jako jsou Chrudim, Sparta či Teplice? A nebo třeba do zahraničí?

Je to samozřejmě krásná představa, hrát futsal na profesionální úrovni. Já teď ale studuji magisterské studium tělocviku a zeměpisu, a tak je pro mě prioritou dodělat školu. A co se týče budoucnosti, tak to se teprve uvidí. Musím ale říct, že mě to teď v Olomouci skutečně baví. Jak už jsem říkal, vytvořili jsme si tady takovou rodinu a to je pro mě prostě „nejvíc“.

A co reprezentace? V minulosti jste už nějaké kempy absolvoval…

Už jsem byl na akademickém mistrovství světa. To byl neskutečný zážitek. Vím ale, že mám stále hodně takticko-technických nedostatků, na což je potřeba trénovat ještě daleko více, než trénujeme nyní. Je třeba být stále nohama na zemi. To že jsem vyhrál tabulku střelců v druhé lize ještě neznamená, že disponuji kvalitami reprezentačního hráče.