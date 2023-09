V sobotu 16. září se v Brně konalo první kolo CMTA ligy 2023/2024 v Brně, na kterém pochopitelně nemohli chybět ani bojovníci z klubu Muay Thai Olomouc. A rozhodně tam neudělali ostudu. Z pěti zápasů si totiž odnášejí pozitivní bilanci v poměru 3:2.

Členové Muay Thai Olomouc v Brně | Foto: Muay Thai Olomouc

Čtrnáctiletá Anička Tomášová si bohužel vybrala daň prvního zápasu naplno. K nervozitě se přidala ještě o dva roky starší soupeřka, která byla silově úplně jinde a výsledkem se stala prohra v prvním kole po dvou počítáních. „První zkušenost je za námi. Anička je hodně šikovná a ještě to ukáže dřív nebo později," řekl šéftrenér olomouckého klubu Tomáš Musil.

To devítiletý Ríša Fryšák porazil poměrem 2:1 NBd soupeře, se kterým předtím třikrát prohrál. A navíc zaslouženě po skvělém výkonu. „Ríša neskutečně maká a moc mu tuhle výhru všichni přejeme. Byl to vyrovnaný zápas dvou mladých bojovníků, kde Ríša podle mě na konci šel více dopředu a tím to zlomil na svoji stranu," pochválil Musil i svého dalšího svěřence.

Dalším na řadě se stal čtrnáctiletý Jan Vacek, který svého soupeře porazil ve třetím kole TKO. „Honza ukazuje velký potenciál, má super hlavu na zápasy, tak uvidíme jak to s ním půjde dál," říká Musil.

V kategorii seniorů pak hájili olomoucké barvy Marek Kamarýt a David Dvořák. Kamarýt se vrátil po dlouhé době a naskočil ke svému třetímu zápasu pod pravidly Muaythai. Předvedl krásný výkon plný velmi dobře časovaných boxerských kontra úderů, přesně kopal a v klinči byl každé kolo lepší a lepší.

Dvořák pak prohrál ve druhém kole, kdy mu soupeř kolenem udělal díru do hlavy a zlomil nos. Do té doby ale byl v zápase lepší. Bohužel asi nakonec rozhodla jeho menší postava na váhu 71kg a špatná práce v klinči, což se mu nakonec stalo osudným. „I přesto ale podal solidní výkon, je to dříč a bojovník. Spíše ho ale vidím do K1 (kickbox), kde bude jeho dynamika dělat soupeřům problémy," zhodnotil Musil na závěr i jeho výkon.