Sparťané začali plnit roli favorita už od první minuty a díky dvěma brankám Brahimiho a po jednom Maxharraje, Rukovciho, Darriera a Fabricia vedli po prvním poločase už 6:0. Po pauze pak navíc přidala dalších pět přesných zásahů. Trefili se znovu Rukovci, Fabricio, Hora, Darrier a hattrick dokonal Brahimi.

Čestného úspěchu se ale dočkali i Hanáci. Na 1:8 korigoval Jan Šipka, kvůli několika odrazům se ale gól nakonec posuzuje jako vlastní a je připsán Sparťanu Darrierovi.

„Sparta nás přejela. Hlavně proto, že jsou to profesionálové. My jsme bohužel neodcestovali z určitých důvodů v plné sestavě. I přesto si myslím, že jsme zápas odehráli se ctí. Měli jsme více příležitostí na korekci výsledku, bohužel jsme ale skórovali pouze jednou zásluhou Honzy Šipky. Budeme si to teď muset rozebrat a kvalitně se připravit na další týden, kdy pojedeme do Chrudimi," pokračoval vedoucí olomouckého mužstva.

A dokonce dokázal najít ve hře svého týmu i několik pozitiv. „Objevovaly se tam věci, které jsme zkoušeli v trénincích. Potěšil mě také poctivý výkon každého hráče na hřišti," zdůraznil.

Příští týden soutěž pokračuje druhým kolem a Olomoucké čeká ještě mnohem těžší soupeř. Tím je patnáctinásobný český mistr a dvanáctinásobný držitel českého poháru z Chrudimi. Ten v prvním kole napodobil Spartu a pohrál si s týmem Mělníka v poměru 10:1.

„Budeme muset hrát jinak. Trochu více zezadu. A doufám, že už pojedeme do Chrudimi v trošku jiné sestavě. Pro co nejlepší výsledek uděláme maximum. Přes týden ještě máme tréninky a doufám, že to přinese ovoce," uzavřel Jakub Řičica.

Sparta Praha – SKUP Futsal Olomouc 11:1 (6:0)

Branky: 1. Brahimi, 3. Brahimi, 8. Maxharraj, 15. Rukovci, 17. Darrier, 20. Fabricio, 25. Rukovci, 33. Fabricio, 35. Hora, 37. Darrier, 40. Brahimi – 34. Darrier (vl.). Rozhodčí: Nagy, Čurda – Vévodová. ČK: Křižák (OLO).

Sparta: Cristiano – Brahimi, Maxharraj, Rukovci, Kelmendi – Formánek, Kočovský, Fabricio, Darrier, Hora, Hudousek, Fejzullahi.

Olomouc: Janečka – Lapčík, Zapletal, Brázdil, Šipka – Kmínek, Šafránek, Křižák, Tilkeridis.