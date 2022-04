A že byl odpočinek pro jeho celek skutečně potřebný, dokládá i v následujících větách: „V minulém týdnu prošla družstvem krátkodobá, ale těžká forma chřipky. Navíc si ještě jedna z našich hráček přivodila úraz v kuchyni. Tady prostě platí, že po sebemenším úspěchu přijde vždy nějaká forma trestu (smích). Co dodat, rozhodně se nenudíme.“

Změna v přístupu

Postup mezi čtyři nejlepší změnil u mnoha hráček i jejich dosavadní návyky. Mnohé začaly dělat to, co v minulosti nedělaly. „Holky dostávají v play-off zabrat nejen fyzicky, ale i psychicky. Hodně jsou teď proto v kurzu individuální dodatkové tréninky. Je vidět, že holky mění přístup i tah na bránu. Chodí na tréninky dřív. A ne se jen protáhnout a pokecat si. Hrají různé průpravné hry, což je většinou výsada „chlapského“ sportu. Najednou se i na regeneraci ve Vésce objevily hráčky, které jsem tam předtím celý rok neviděl,“ říká spokojeně kouč Vysokoškolaček.

Olomouc i přes postup dál svou cestu po dálnici D1 nezmění. Sídlo v Brně je ale ale podle Martina Hrocha jediná podobnost mezi oběma soupeři.

„Jedná se o zcela odlišné klubové koncepty. Královo Pole se dlouhodobě věnuje hlavně mládeži. Na klub byla svého času navázána i základna reprezentačního mládežnického volejbalu, někdejší SG Brno. A dnes jim tato práce nese ovoce. Navíc áčko dokázali vhodně doplnit čtyřmi zahraničními hráčkami.“

„V Šelmách naopak zahraniční hráčku nenajdeme. Klub ale těží ze zkušeností, které doplňuje hráčkami kombinujícími šestkový volejbal s beachem. A také studentkami. Velký důraz kladou i na klubový marketing,“ hodnotí trenér Hanaček.

Šance v semifinále jsou vyrovnané

„Je pravda, že bookmakerům v našem případě příliš nezávidím. V průběhu sezony totiž oba týmy ukázaly své kvality a také odkryly své slabiny. Teď půjde o to, jak toho který tým dokáže využít,“ míní čerstvě padesátiletý kouč.

A kudy podle něj povede cesta do finále? „Pokora, odvaha, trpělivost. Když to řeknu natvrdo - připosranost nemá v play-off co dělat. K postupu povede dokonalý mix. Bude tam potřeba odevzdat vše a já nepochybuji o tom, že se tak i stane,“ věří olomoucký trenér.

„To samé se samozřejmě týká i fanoušků. Věty typu „Na co tam stojíš?, Vem si timeout!, Střídej!,“ které často slýchám z tribun, sice pobaví, ale chtělo by to už přijít s něčím, co spíše podpoří hráčky. Samozřejmě ale musím poděkovat našim věrným příznivcům v kotli. Máte podíl na každém vyhraném bodu, který je připsán na výsledkové tabuli. Mohu vás všechny ubezpečit, že Brno v Olomouci chystá domácí prostředí. Tak co vy na to?,“ nabádá Martin Hroch fanoušky k výjezdu.