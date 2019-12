„Měly bychom být po téhle prohře správně naštvané,“ řekla olomoucká smečařka Martina Michalíková.

V čem byla chyba, že se vám nedařilo přetlačit šestý tým tabulky z Liberce?

Přemýšlím nad tím od posledního balonu, který spadl na zem, a snad poprvé nevím, proč jsme prohrály. Nějak komplexně to nešlo. Největší problém byl asi v tom, že jsme nebyly schopny složit balon. Udělaly jsme strašně málo bodů útokem.

Ve všech třech prohraných setech jste měly velké výpadky, které soupeř využil k bodovým šňůrám. Dá se na tom zapracovat?

To mě provází celou kariéru, asi to k ženskému volejbalu trochu patří, ale většinou to pak stojí ztrátu setu. Tohle se těžko trénuje, ale musíme na tom zkusit zapracovat.

Byly soupeřky z Liberce nahecovanější?

Přijde mi, že odehrály nejlepší zápas sezony, protože jak jsme sledovaly jejich výsledky, tak to doposud nebylo úplně ono a trápily se. Možná jsme s tím i tak trochu počítaly a spoléhaly na to, že bude pokračovat jejich šňůra trápení a že to pro nás půjde snadno. Ale ony fakt hrály skvěle, a to mají velkou marodku. Hrály výborně a my jsme na to nezareagovaly.

Rozhodčí vás ve druhém setu několikrát potrestal za špatné postavení. Jak se to zrodilo?

Před druhým setem někdo napsal špatně postavení a tím pádem jsme absolutně nevěděly, jak máme stát na příjem. Stálo nás to asi pět bodů, kdy nám rozhodčí pískl špatné postavení, a to taky není málo.

Zažila jste takovou situaci?

To se mi stalo asi teprve podruhé… Ale skoro jsme ten set přesto vyhrály. Jenže pak zase přišla špatná šňůra.

Generálka na odvetné utkání CEV Cupu vám tedy nevyšla. Proti věhlasnému celku Busto Arsizio budete muset zahrát úplně jinak, že?

To rozhodně (směje se). Ale ono obvykle, když se nám někdy takhle nepovede zápas, tak si to nějakým způsobem vyříkáme na tréninku nebo v šatně a potom obvykle jdeme do dalšího zápasu zodpovědněji a hrajeme líp. Tak třeba to bude ve čtvrtek vypadat dobře.

Bude to velký volejbalový svátek. Jak se ohlížíte za úvodním duelem v Itálii, který z vašeho pohledu skončil hladce 0:3?

Byl to skvělý zážitek, potvrdily jsme si, že italská liga je opravdu jednou z nejlepších na světě. I kdybychom hrály náš nejlepší volejbal, tak bychom to měly strašně těžké. Jsou opravdu dobré.

Povedlo se vám předvést výkon na hranici možností?

Myslím, že jsme neudělaly ostudu a důstojně jsme vzdorovaly. Jen ve druhém setu jsme měly jeden výpadek a přišla šňůra Italek. Ale rozhodně tam byly z naší strany rezervy. Mohly bychom ještě více kousat, ještě více riskovat. Jde ten výkon ještě posunout dál.

Jste připraveny soupeřky na domácí palubovce potrápit?

Měly bychom být po téhle prohře správně naštvané a přenést to do čtvrtečního pohárového zápasu, i do soboty (utkání extraligy na půdě vedoucích brněnských Šelem, pozn. red.). To budou opravdu těžké zápasy.

Přišla tedy tahle pomyslná facka od Liberce v pravou chvíli?

Těžko se hledají pozitiva, takové zápasy bychom prohrávat neměly. Ale liga je opravdu vyrovnanější a tohle byl jen důkaz. My musíme začít od sebe, udělat si také pořádek v šatně – možná i osobně mezi sebou, vyříkat si nějaké věci. Ono se to pak všechno přenáší i na hřiště, jakákoliv hádka, cokoliv.

Došlo i na hádky?

Hádky mezi sebou nemáme, spíš jen občas nějaká nedorozumění z důvodu, že je v týmu hodně cizinek. Každopádně si asi musíme najít lepší cestu v komunikaci mezi sebou.