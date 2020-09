Tenistka Karolína Muchová v New Yorku nezahálí. Ještě před startem grandslamového US Open složila písničku, v prvním kole turnaje pak porazila americkou legendu Venus Williamsovou 6:3, 7:5.

Olomoucká rodačka se kromě tenisového nadání může pyšnit i hudebním talentem. Své fanoušky tentokrát potěšila songem, který napsala o newyorské bublině, ve které se všichni účastníci US Open nacházejí:

A skvělý počin z její strany přišel i na úvod turnaje. Karolína Muchová na největším tenisovém stadionu světa, byť se hraje bez fanoušků, zdolala čtyřicetiletou legendu ženského tenisu Venus Williamsovou.

Vstup do utkání zvládla skvěle. Ve druhém setu sice čtyřiadvacetiletá Češka prohrávala 1:3 a 3:5, ale dokázala sadu proti bývalé šampionce US Open otočit.

„Ani nevím, jak jsem druhý set otočila. Snažila jsem se udržet koncentraci, soustředit se na servis a nenechat se rozhodit stavem. Od začátku jsem chtěla být uvolněná, hrát svoji hru a jsem moc ráda, že jsem těžký duel zvládla. Zase získávám sebedůvěru ve své údery a nabírám sebejistotu,“ řekla Muchová v rozhovoru na kurtu.

Její další soupeřkou bude 110. hráčka světa Anna Kalinská z Ruska.

Olomoucká tenistka se na US Open před dvěma lety zapsala do povědomí fanoušků postupem do 3. kola. Loni tento počin dokázala vyrovnat, když nestačila na Serenu Williamsovou.

Dokáže letos překonat své newyorské maximum?