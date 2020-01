Zatímco při loňské premiéře v Melbourne coby kvalifikantka narazila na favorizovanou Karolínu Plíškovou a po nervózním výkonu jasně padla, letos už Muchová patří mezi nasazené hráčky a černé koně turnaje. Její úvodní vystoupení ale místo spanilé jízdy přineslo tuhý boj.

„Dlouho jsem nehrála ostrý zápas a bylo to vidět. Bohužel jsem v Brisbane vypadla v prvním kole a pak jsme v Melbourne čtrnáct dnů jen trénovali, takže mi zápasy chybí,“ přiznala Muchová v rozhovoru s novináři.

Belgičanku nechala několikrát dotáhnout pracně vybudovaný náskok. Zápas nakonec rozhodla až v tie-breaku třetího setu a radovala se po dramatickém průběhu 6:3, 2:6 a 7:6.

„Snad mi to pomůže do dalších kol,“ řekla po těžce vybojovaném zápase.

V tie-breaku se zapotila víc než obvykle, došlo na netradiční skóre – 10:7. Podle pravidel platných na Australian Open se totiž nehrála zkrácená hra do tradičních sedmi vítězných míčů, ale do desíti.

Muchová si v loňské přelomové sezoně slušně natrénovala dramatické koncovky ve velkých zápasech. Stačí vzpomenout na vítězný wimbledonský maraton proti Plíškové, nebo na vítězný tie-break na US Open v souboji proti Sie Su-wej.

Ve druhém kole Australian Open by si třiadvacetiletá hráčka drama v souboji s Američankou Bellisovou přece jen nejraději odpustila. Už jen proto, že postup by prakticky s jistotou znamenal premiérový posun do elitní dvacítky světového žebříčku.