Za dusné srpnové noci předvedla velký obrat a po dvou a půl hodinách boje vyřadila bývalou světovou jedničku. „Bylo to skvělé. Teď už vím, že mohu konkurovat nejlepším hračkám,“ ohlíží se Karolína Muchová za triumfem, který ji nasměroval mezi elitu.

„Před turnajem by mě ani ve snu nenapadlo, že postoupí do třetího kola,“ přiznal tehdy Josef Mucha, bývalá opora fotbalové Olomouce nebo Zlína, a otec české tenisové reprezentantky.

Před startem letošního US Open už jeho čtyřiadvacetiletá dcera patří mezi nasazené tenistky a v úvodním kole vyzve domácí legendu Venus Williamsovou.

„Doma sledujeme každý zápas. Samozřejmě fandím, i když se hraje třeba ve tři v noci. Po každém zápase si píšeme esemesku,“ říká Mucha, současný asistent hlavního trenéra ve Slovácku.

„Čím jsem starší, tak jsem u zápasů Karolíny klidnější,“ přiznává s úsměvem.

Rodina fotbalového kouče se dost možná moc nevyspí ani během letošního ročníku turnaje. Hned úvodní vystoupení Karolíny je zařazeno v rámci úterního programu do takzvané night session (start zápasu v 1.00 SEČ). Česká hráčka, která před rokem vypadla ve třetím kole se Serenou Williamsovou, bude v boji proti starší ze slavných sester favoritkou.

FOTBAL VS. TENIS? ZCELA JINÝ SVĚT

Pryč jsou časy, kdy Josef Mucha dceři pomáhal ve vysoce konkurenčním tenisovém prostředí hledat co nejlepší podmínky k tréninku.

„Tenis je naprosto odlišný sport, chvíli trvalo, než jsem do toho pronikl,“ přiznal otec tenistky. „Jste v tom sám za sebe, na kurtu vám nikdo nepomůže. U fotbalu je to jinak, když se jeden zápas nepodaří, pořád se nic neděje, nebo vás trenér vystřídá. Ale v tenise tohle nejde, tam musí být jedinec silný,“ porovnává Josef Mucha dva rozdílné světy.

Jeho dcera v mládí vystřídala několik tenisových klubů, zásadním pro ni byl až přechod do pražského I. ČLTK. Teď patří mezi šestadvacet nejlepších hráček světa a pracuje pod velkým trenérským jménem Davidem Kotyzou.

Josef Mucha si hlavní zásluhy na úspěšné kariéře své dcery nedává.

„My jsme jí s manželkou umožnili to, co jsme mohli. Ale Karolína se do špičky dostala svojí pílí a uměním. Je hodně pracovitá. Taky má velmi silnou hlavu,“ vyjmenovává otec důležité aspekty.

Pokud se atraktivní turnaj koná během fotbalové pauzy, neváhá Josef Mucha vyrazit přímo na místo činu. Tak jako loni do Wimbledonu, kde mohl sledovat fantastické české derby proti Karolíně Plíškové.

„Byl to hodně emotivní zápas a asi ten nejhezčí, který jsem v podání dcery viděl,“ vzpomíná na výhru 13:11 v rozhodujícím setu.

POZVÁNÍ NA PÓDIUM

Díky pestré, chytré a útočné hře bývají zápasy Češky se „zlatou“ rukou tak populární mezi fanoušky. Během koronakrize, kdy se tenisový kolotoč zastavil, bavila Karolína Muchová i jiným způsobem.

Na svých sociálních sítích ukázala své hudební umění při hře na kytaru, kolovaly i snímky z focení charitativního kalendáře.

„Je to pro mě náročnější než stát na kurtu,“ přiznala Muchová.

Zato s hudebním nástrojem jí to jde samo. Jak přiznala v rozhovoru během exhibičních turnajů Tipsport Elite Trophy, jejím snem by bylo zahrát si s americkou rockovou skupinou Paramore.

Netrvalo dlouho a jedna pozvánka z hudební branže skutečně přišla.

Členové Rybiček 48 by tenisovou hvězdu chtěli na pódiu coby kytaristku, která by si stylově zahrála jejich známý hit Karolína. „Možná bych do toho šla,“ smála se tenistka ve studiu O2 TV Sport.

Třeba Karolínu Muchovou fanoušci na pódiu v budoucnu skutečně uvidí. Na grandslamu v New Yorku to bude zcela jiný rock 'n' roll.

Otec Josef proti synovi Filipovi? Bitva ve druhé lize i na tenisovém kurtu



Oba tenis rádi hrají, oba jej rádi sledují. A to především, když je na kurtu Karolína Muchová. Fotbalový trenér Josef Mucha a jeho syn Filip.



„Fandíme. Zápasy Karolíny hodně prožíváme,“ přiznává fotbalová část sportovně založené rodiny z Hané.



I když se na kurt s hvězdou bílého sportu už nedostanou, dokážou si vystačit ve vzájemných zápasech.



„Karolína se mnou hrát tenis moc nechce, i když ji přemlouvám,“ směje se Filip Mucha, osmadvacetiletý gólman ve službách Prostějova. „Chodíme hrát s taťkou.“



„S Filipem si proti sobě zahrajeme výborně. Často to jde do tie-breaku, nedáme si nic zadarmo. Každý zápas je vyrovnaný, jednou vyhraju já, jednou Filip. Uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat, ale zatím mu pořád stačím,“ líčí bývalá legenda Sigmy Josef Mucha.



Pokud se má na dvorci sejít celá čtyřčlenná rodina, jedná se o badminton. „Ten si dokážeme užít všichni pohromadě včetně manželky,“ prozrazuje Josef Mucha.



V minulé sezoně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY došlo na jednu premiéru. Poprvé proti sobě stanuli Josef a Filip v ostrém soutěžním zápase.



„S Jihlavou jsme porazili Prostějov 3:2. Ale musím přiznat, že výsledek moc neodpovídal a spíš by tomu slušela remíza,“ ohlížel se otec za soubojem jeho bývalé Vysočiny a Prostějova. „Žádné hecování neproběhlo, navzájem si přejeme,“ shodují se oba.



Zatímco otec Josef se o kariéru české tenisové hvězdy staral hlavně v začátcích, bratr Filip by rád převzal štafetu.



„Mně se tenis hrozně libí, mám ho rád. Hodně lidí do toho nevidí a nedokáže si představit, co všechno za tím stojí. Co všechno musí hráč na turnajích sám vyběhat a vyřešit. Je to náročné,“ říká muž, který svoji sestru doprovázel i na French Open nebo před třemi lety ve wimbledonské kvalifikaci.



„Kdyby Karolína rozšiřovala svůj tým, tak jsem nachystaný. Už jen trochu zlepšit angličtinu,“ usmívá se Filip Mucha. „Byl bych takový kustod, který zařídí, co je potřeba.“