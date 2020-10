Marcela Šafranová si chtěla spravit chuť po nepochopitelném předčasném ukončení v profi zápase na akci GCF Olomouc. „Přihlásila se ve váze do 63,5 kg, aby nemusela řešit váhu. Bez problémů navážila a nastoupila hned do prvního zápasu s tím, že vítězka bude mít možnost bojovat ten den ještě jednou,“ přiblížil Tomáš Musil.

Vprvním zápase měla soupeřku z Hanumanu Gym Praha. „Velice mladá, šikovná a tvrdá soupeřka donutila Marcelu pracovat naplno celá tři kola. My jsme se trošku lépe pohybovali, pracovali v klinči a byli jsme přesnější,“ popisoval Musil výhru Šafranové 3:0 na body.

Za necelé čtyři hodiny nastoupila Šafranová do ringu podruhé, když ji čekala čerstvá soupeřka z LANNA Gymu Praha. „Marcela skvěle držela taktiku a čekala na útoky soupeřky, které velice dobře a přesně přebírala jak boxersky, tak i kopy. V klinči opět lepší a další výhra,“ pochvaloval si Musil.

Milan Jureček (- 75 kg) v září na lize prohrál. Tentokrát proti němu nastoupil soupeř z Hanumanu Gym Praha, který ač nebyl úplně technický, tak byl velice houževnatý. „Milanovi trvalo, než se trochu uklidnil a začal alespoň trošku ukazovat, co v něm je. Přesto měl celý zápas pod kontrolou,“ konstatoval Tomáš Musil. Olomoucký bojovník vyhrál 3:0 na body.

Marek Tisoň (- 91 kg) v září porazil posledního mistra ČR v supertěžké váze. Tentokrát se našel soupeř v kategorii – 91 kg, kam Marek poprvé úspěšně shodil. „Když k nám přišel vážil 110 kg,“ poznamenal Musil.

Soupeř byl z Gibu Gym Brno, bývalý boxer. „Marek měl celý zápas pod kontrolou, od druhé poloviny zápasu úplně. Začal více tlačit do soupeře a ten v klinčích si neuměl s Markem poradit. Mara málo kopal, ale to se poladí, naopak už lépe používal zadní direkt,“ hodnotil Tomáš Musil další výhru 3:0 na body.

Dominik Naswetter (- 75kg) pokračuje ve vítězném tažení asi nejnabitější váhové kategorie. Tentokrát porazil soupeře z Yaksha Gym Plzeň. „Soupeř byl vysoký, ale hned po 15 sekundách zjistil, že na distanc to s Dominikem nepůjde a zkusil to neustále svazovat do klinče. V nich byl šikovný, ale Dominik ho neuvěřitelnou fyzičkou doslova utahal a od poloviny druhého kola to bylo na jednu branku a několikrát hrozilo soupeři počítání. Škoda, že Dominik přistoupil na soupeřovu hru a nedokázal pracovat více z ústupu,“ popisoval Musil bezproblémovou výhru 3:0 na body.

Michaela Hlaváčiková (- 60 kg) měla soupeřku z Aplik MT. „Míša v prvním kole naprostá dominance. Od druhého kola ale soupeřka zabrala, krásně kopala, Míša ale také vracela a v klinči byla lepší. Třetí kolo jsem také viděl pro nás. Bohužel rozhodčí dali výhru 2:1 na body soupeřce,“ konstatoval Musil. „Nevadí, protože to byl opravdu velice pěkný zápas dvou výborných thaiboxerek. Holky se spolu ještě určitě potkají a Míša si tu výhru příště vezme.“

BARTONĚK DO OKTAGONU!

Už v sobotu se fanoušci klubu Muay Thai Olomouc mohou těšit na velkou událost. Petr Bartoněk bude startovat v rámci brněnského galavečera Oktagon 17. Jeho soupeřem bude Pavel Salčák.