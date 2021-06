Přitom nešlo o jednoduchou cestu. „Závodníci museli nejprve v sobotu navážit váhu pro svoji kategorii, projít zdravotní prohlídkou a pokud se probojovali do nedělního finále, tak museli váhový limit splnit i v neděli. Takže pokud někdo shazoval moc, tak to mohl jen těžko zvládnout,“ popsal trenér olomouckého klubu Tomáš Musil.

V nejobsazenější kategorii do 75 kilogramů naskočil Domenico Naswetter. Aby se dostal do nedělního finále, musel v sobotu skolit tři protivníky. „Měl nejhorší los, ale šlapal jako hodinky,“ chválil Musil svého svěřence. Úvodní dva zápasy vyhrál 3:0 na body, semifinále i finále 2:1. „Ve finále tlačil celý zápas, a zatímco soupeř toho měl na konci plné zuby, Domes stupňoval tempo. Za mě je to nejvíce zasloužený titul mistra republiky,“ dodal Musil.

V kategorii nad 91 kilogramů vládl Marek Tisoň. „Je to velký talent. Zvládl perfektně první zápas v semifinále a následné finále měl jasně navrch,“ hodnotil Musil. Na své kolegy navázala i Michaela Hlaváčiková, kterou v kategorii do 60 kilogramů los poslal až do nedělního finále. „Nebyli jsme rádi, protože jsme chtěli co nejvíce zápasit. Soupeřka byla houževnatá a měla dobrou fyzičku, ale Míša byla zkušenější a chytrým bojem zvítězila na body,“ přiblížil Musil.

V juniorech do 81 kg zvedl titul nad hlavu Jakub Svoboda. „Původně jsme ho nechtěli ani přihlašovat, protože je s námi chvíli. Ale potom jsem si řekl, že aspoň zjistíme, na čem do budoucna pracovat. V semifinále porazil snad dvoumetrového soupeře. Plnil, co jsme si řekli,“ popsal Musil.

Jako poslední z olomouckých zvítězil v dětech Michaela Dostálová. „Vyhrála díky tvrdším kopům a byla také silnější v klinči. Má bilanci tři zápasy a tři výhry a roste nám v ní skvělá bojovnice,“ libuje si Musil.

Kromě těch, kteří své kategorie opanovali má Olomouc také vicemistry. Marcelu Šafranovou, Arise Indrucha a Václava Čudovského. Bronz brali Miloš Čudovský a Alexandra Zieglerová. Ve čtvrtfinále pak skončil Jan Novák. V narychlo uspořádaném zápase potom remizoval se svým protivníkem sedmiletý Richard Fryšák.

„Jsem na všechny velmi pyšný. Zápasy nebyly vůbec jednoduché, obzvláště ne v této době,“ zakončil Tomáš Musil.